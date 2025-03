Eva Pavlová se svým módním vkusem umí trefit do černého a za svůj výběr outfitů je často chválena. I ona však někdy šlápne vedle.

První dáma Eva Pavlová už dostatečně prokázala, že má cit pro módu a šťastnou ruku ve výběru outfitů, které dokáže přizpůsobit různým příležitostem. Skvěle si v tomto vede i při zahraničních cestách. V redakci Osobnosti.cz jsme zhodnotili některé její šaty z významných událostí a zeptali jsme se také na názor odbornice na módu.

Zazářila i na korunovaci britského krále

O tom, že si umí Eva Pavlová co se týče módy opravdu dobře vybrat, přesvědčila už při vstupu jejího muže do úřadu. Na inauguraci prezidenta zvolila modré šaty z buklé od návrhářky Zuzany Kubíčkové, které jí dokonale padly. Ještě více však zazářila v druhé části inaugurace, když se ukázala ve fuchsiových šatech od Štěpánky Pivcové. Nápaditý model doplněný o výraznou brož pasoval Pavlovou na největší hvězdu inaugurace.

Trefa do černého padla i při významné události, kterou byla korunovace britského krále Karla III. Šaty v barvě lila jí tentokrát navrhla Beáta Rajská a byl to opravdu povedený kousek. Outfit doplněný o pelerínu a honosnější klobouk ve stejné barvě skvěle zapadl do módního stylu pro tuto příležitost. Eva Pavlová by se mohla z fleku přidat ke členkám královské rodiny a nikdo by nic nepoznal.

Černá Hora už se tolik nepovedla

Ne vždy se však první dámě podaří takto skvěle zazářit. Módním propadákem tak byl například výběr jejího outfitu při nedávné návštěvě Černé Hory. Na oficiálním setkání s prezidentským párem zvolila tmavé šaty s květinovým potiskem, které pro tuto příležitost působily poněkud staromódně až vesnicky. Střih ani jejich délka do půli lýtek manželce českého prezidenta příliš nelichotila. Vedle první dámy Černé Hory, která zvolila pouzdrové šaty v zářivé oranžové, tak vypadala Pavlová trochu jako šedá myška.

„Eva Pavlová představuje v roli první dámy osvěžující příklad elegance a vkusu. Vybrané outfity zdůrazňují její postavu a dodávají jejímu vzhledu na sofistikovanosti. Oceňuji také odvahu experimentovat s výraznými barvami a moderní přístup k módě. I když některé odvážnější volby nebyly ideální, celkově její styl odráží důstojnost a reprezentativnost, kterou bychom od první dámy očekávali,“ vyjádřila se pro Osobnosti.cz módní expertka Petra Osvaldová.

Zdroj: Autorský text, Instagram Evy Pavlové