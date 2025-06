Rey Koranteng má s manželkou Monikou tři krásné dcery. Nejstarší jako by mu z oka vypadla. Dnes žije v Dánsku.

Tvář moderátora Reye Korantenga je neodmyslitelně spjatá v televizními obrazovkami, konkrétně s TV Nova, kde se pravidelně objevuje po boku své dlouholeté kolegyně Lucie Borhyové při vysílání hlavních večerních zpráv. Po pracovní stránce je velmi dobře známo, jak moc je moderátor úspěšný. Na Osobnosti.cz jsme se ale zaměřili na jeho soukromí. I tady mu to klape. Je šťastně ženatý a doma měl pořádný babinec.

Na TV Nova je už přes 30 let

Rey Koranteng je hvězdnou stálicí TV Nova již od roku 1994, ačkoli původně vůbec neměl ambice v televizi pracovat. Začínal jako moderátor počasí a postupem času se vypracoval až k uvádění Televizních novin. Společně s Lucií Borhyovou usedl za zpravodajský stůl v roce 2000, od něhož už neodešel. Zpočátku budil zájem především kvůli svému vzhledu, moderátor snědé barvy tehdy nebyl na televizních obrazovkách příliš zvykem, ale nyní už jeho barvu pleti nikdo neřeší. Tu získal především díky mixu svých rodičů, maminka Ludmila pochází z Čech, ale tatínek byl původem z Ghany.

Úspěch i v osobním životě

Kromě pracovních úspěchů může oblíbený moderátor slavit také v osobním životě. Už přes 30 let je totiž šťastně ženatý a stále zamilovaný do své manželky Moniky, s níž má 3 krásné dcery – Vanessu, Sophii a Leontýnu, všechny počal zhruba s desetiletým odstupem, takže byly tak trochu třemi jedináčky. Nejstarší dcera Vanessa je přesnou kopií svého tatínka, tedy rozhodně co se kariérního úspěchu týká. Vyrostla z ní dospělá žena, která se už dávno trhla od rodičů a vydala se svou vlastní cestou.

Překvapivě nejde ve šlépějích svého slavného otce. Z hnízda vyletěla rovnou za hranice a domů se jen tak vrátit neplánuje. „Nejstarší dcera žije v cizině a věnuje se manažerské práci, což je její partie. Myslím, že se do Česka nevrátí, ve Finsku se jí daří, ale nikdy neříkej nikdy. Možná až časem, člověk se mění,“ uvedl pro eXtra před třemi lety Koranteng. To Vanessa ještě působila v Helsinkách, kde také studovala mezinárodní obchod, pak se ale přesunula do Dánska a pracuje na manažerské pozici pro prestižní světovou značku.

Svěřil se také, že život jeho dcery v cizině mu nijak nevadí, naopak je rád, že se odhodlala pro tak ambiciózní krok. Jak sám uvedl pro iDNES, není to Amerika ani Austrálie. Když s manželkou skočí do letadla, jsou tam za hodinku. Teď by si však přál, aby se už stal dědečkem. Ovšem rozjetá kariéra jeho dcery zřejmě bude ještě nějakou chvíli pokračovat, takže i přesto, že má Vanessa přítele Andrease, si na vnoučata bude muset slavný moderátor počkat.

