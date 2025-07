Olga Richterová se ve vysoké politice objevuje již 8 let. Věnuje se hlavně rodinným tématům, protože je sama maminkou dvou dětí. Její cesta ale rozhodně nebyla lehká.

V politice je dravá, neústupná a vždy připravená bránit slabší. Doma se ale Olga Richterová mění v matku, partnerku a ženu, která udělá vše pro to, aby její blízcí byli v bezpečí. A právě proto většina lidí ani netuší, kdo je jejím manželem. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na její rodinu i to, jak vše zvládá skloubit dohromady.

Na vrchol se dostala s miminkem v náručí

Když se v roce 2017 rozhodla kandidovat do Sněmovny, měla Olga Richterová doma dva syny, z toho jednoho pětiměsíčního. Náročnou situaci se jí ale podařilo vyřešit. „Byl maličký, když jsem byla zvolena. Důvěru voličů jsem vzala vážně, pracovala jsem naplno, ale u toho jsem také chtěla kojit, být s miminkem. Díky pomoci chůvy a vstřícnosti kolegů ze strany, kteří se uskrovnili a nastěhovali do pracoven po třech, jsem získala jednu místnost, kde měl syn hernu a spaní,“ popsala pro Heroine.

A zatímco v reálném světě získávala hlasy voličů, v tom virtuálním se proti ní zvedla nenávistná vlna. Stačil falešný příspěvek připisující jí výrok o přerozdělování bytů uprchlíkům z Afriky a začaly přicházet výhrůžky. Ne jeden komentář, ale desítky. A některé opravdu nepěkné. Původ těchto zpráv zůstal neodhalen, ale jedna dezinformátorka, která i přes upozornění zprávy šířila, byla nakonec soudem uznána vinnou.

Muž, kterého se rozhodla neukazovat

Možná právě proto se rozhodla svého muže chránit. O jeho jménu nepadlo nikdy ani slovo. Neobjevuje se na fotkách, neúčastní se akcí. „Má práci, která mu umožňuje být hodně s dětmi,“ prozradila politička. A je jí oporou, o tom není pochyb. Bez něj by zvládání vrcholné politiky s dvěma malými dětmi bylo téměř nemožné. Když sama pracuje dlouho do noci, přebírá péči on. Pomáhají i babičky a chůva.

Podzimní volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží, a tak i Olga Richterová má plné ruce práce. Piráti přišli s kampaní Nakopneme to!, v níže se zaměřují mimo jiné právě na prorodinné otázky, jež jsou této političce blízké. A to třeba dostupnost školek i pro dvouleté děti, více bytů či snížení daňové zátěže rodin. Olga Richterová bude kandidovat v Praze, a to z druhého místa.

Zdroj: Autorský text, Heroine, Respekt, OlgaRichterová, Piráti