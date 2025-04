Mexická hvězda Manuel Masalva byl lékaři uveden do umělého spánku po návratu z dovolené na Filipínách. Nakazil se nebezpečnou bakterií.

Televizní fanoušci mají strach o svého oblíbeného herce. Manuel Masalva, dobře známý především pro svou hlavní roli v seriálu Narcos: Mexico, se potýká s vážnými zdravotními problémy, na jejichž základě musel být lékaři uveden do umělého spánku. Na Osobnosti.cz se nám podařilo zjistit, že komplikace nastaly po jeho cestě na Filipíny.

Nákaza nebezpečnou bakterií

Masalva je v kritickém, ale stabilizovaném stavu v nemocnici v Dubaji, kde byl přijat 18. března po příletu z Filipín. Na vině by měla být bakterie, kterou se nakazil právě na dovolené na Filipínách a která způsobila vážnou infekci. Jeho manažer Jaime Jaramillo Espinosa pro Los Angeles Times potvrdil, že Masalva začal pociťovat vnitřní nepohodlí a bolest, která se postupem času zhoršovala.

Jen několik dní před hospitalizací sdílel Masalva na sociálních sítích, jak si cestu na Filipíny užil, a popsal ji jako jeden z nejkrásnějších zážitků jeho života. To ještě netušil, jaké následky mu tato krásná dovolená přinese.

Další vyšetření odhalila, že se infekce rozšířila do jeho plic, což vedlo k neodkladné operaci na konci března. Po zákroku byl Masalva lékaři uveden do umělého spánku, aby se podpořilo jeho zotavení. Espinosa sdílel s fanoušky a příznivci novinky, a to že Masalvovy plíce reagují pozitivně na antibiotika a pomalu se zlepšuje jejich schopnost zase správně pracovat, jak uvádí Hola.

Finančně náročná léčba

Ve snaze pomoci s rostoucími léčebnými výdaji spustila Masalvova rodina veřejnou sbírku na podporu jeho léčby na stránce GoFundMe. Jeho blízký přítel, mexický herec Mario Morán, také zveřejnil příspěvek na Instagramu a vysvětlil finanční zátěž, které čelí herec a jeho rodina.

„Zdravotní náklady jsou obrovské a v zemi, kde je všechno ještě složitější, může každá pomoc, ať se zdá sebemenší, v této těžké chvíli mnoho změnit,“ napsal Morán na svém instragramu. Ačkoli je herec ještě mladý, má teprve 43 let, a byl i v dobré kondici, je vzhledem k vážnosti infekce jasné, že případná rekonvalescence bude nějaký čas trvat.

Manuel Masalva, který debutoval v roce 2014, se proslavil především rolí Ramóna Arellana Félixe v seriálu Narcos: Mexiko, zahrál si však také v seriálu The Gringo Husters, Rodinné tajemství Greců nebo také v La Gumán. Všichni jeho fanoušci i kolegové stojí za ním a modlí se za jeho uzdravení.

Zdroj: Autorský článek, LATimes, Hola, ČSFD, Instragram Maria Morána