Eva Decastelo, známá moderátorka a herečka, je na sociálních sítích velmi aktivní. A nyní ze sebe lidem odhalila opravdu hodně.

Eva Decastelo se za své tělo nestydí, a tak z něj sledujícím značnou část ukázala. Na snímku pózuje nahoře bez. Jen s rukou diskrétně zakrývající ňadra. A jak jsme si na Osobnosti.cz všimli, spousta obdivných komentářů na sebe nenechala dlouho čekat.

Tělo jako z časopisu bez plastické chirurgie

Eva Decsatelo se už v mládí účastnila soutěží krásy a nemá vůbec problém své tělo ukázat ani nyní. A vlastně se není co divit, protože křivky by jí mohly závidět o generaci mladší ženy. V šestačtyřiceti se nestydí ukázat to, co jiní pečlivě skrývají. Na večírcích pravidelně ohromuje odvážnými šaty. Ale to, co přišlo tentokrát, šlo ještě dál.

Při jedné z oblíbených procedur, maderoterapii, vznikla fotografie, která na Instagramu rozpoutala lavinu reakcí. Od uznalého potlesku až po básnické pokusy o poctu jejím křivkám. „Překrásná bohyně,“ zněly první reakce fanoušků. A nebylo to zdaleka naposled, co padlo slovo „božská“. Eva je známá svou drzostí a prořízlým jazykem, ale její síla spočívá hlavně v tom, že se nestydí být sama sebou. Ať už jde o tělo, věk nebo životní styl.

Nemá problém sáhnout po botoxu

Pravidelné cvičení sice nenávidí, jak sama tvrdí, ale přesto se k němu nutí. Také se snaží kvalitně jíst a dostatečně spát. A výsledek? Ploché břicho, pevné tvary a sebevědomí, které doslova sálá z každého záběru. Otevřeně ale přiznává, že se nevyhýbá neinvazivním zkrášlovacím metodám. „Sama jsem královna botoxu. Někdo stárne s noblesou, já s dopomocí. A nestydím se za to,“ prohlásila pro Deník. Chce se vyhnout hlubokým vráskám, ale nechává si aplikovat jen malé dávky jednou za 6 měsíců.

Eva Decastelo je jednou z osobností velice aktivních na sociálních sítích. Nejde však jen o nějakou módní záležitost, Instagram je pro ni důležitá součást její profese. „Nejen pro kontakt s fanoušky, ale také je to podpůrná síť pro klienty, kterým moderuji akce, používám ho také pro promo divadla, kde hraji a podobně. Ale na rovinu, žít bez sociálních sítí a telefonu bych dokázala,“ svěřila se pro IDnes. Vedle moderování a herectví ji tak živí i placené spolupráce s různými firmami.

Zdroj: Autorský text, Instagram Evy Decastelo, Deník, IDnes