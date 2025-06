Herec a dabér Zdeněk Mahdal se stal penzistou a přiznal, kolik mu chodí důchod. Jeho výše jej nutí ještě stále pracovat.

Herec, moderátor a dabér se oficiálně stal důchodcem. To ovšem neznamená, že by svou profesi takzvaně pověsil na hřebík a odešel si užívat zaslouženého odpočinku. Stále pracuje, a to nejen kvůli lásce ke své práci, ale především z důvodu výše své penze. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, měl by problém s ní vyžít.

Musí si vydělat dvakrát tolik

Všeobecně se má za to, že lidé působící dlouhé roky v showbyznysu si díky svým výdělkům mohou žít nadprůměrně a tak to bude i v době, kdy nastoupí do důchodu. Opak je však pravdou. Spousta umělců pobírá velmi nízký důchod, mnohdy i nižší, než byste si představovali. Musí stále pracovat, aby vyžili. Jinak tomu není ani u herce a dabéra Zdeňka Mahdala, který si prací musí vydělat ještě dvakrát více, než je jeho penze, aby mohl žít v klidu, že je finančně zabezpečen.

„Jsem důchodce a měsíčně mi chodí penze. Je hodně nízká, dostávám 15 tisíc. Bez dabování bych nevyšel. Musím vydělat dalších 30 tisíc a jsem v klidu,“ uvedl se smíchem pro AhaOnline. Mahdal také musí myslet na rodinu, je totiž hrdým tatínkem 5 dětí, z nichž většina je už sice dospělá, ale nejmladší dceři Tereze je teprve 15 let.

Je zadaný, ale žije sám

Zdeněk Mahdal se v minulosti proslavil nejen svou prací herce, moderátora a dabéra, jehož hlas je neodmyslitelně spojen s takovými hollywoodskými hvězdami, jako je Nicholas Cage nebo Kevin Costner, ale také svými milostnými avantýrami. Nyní však ve svých 64 letech už rád vyhledává klid a pohodu.

Už rok a půl tvoří pár s přítelkyní Radkou, nicméně přiznal, že žije sám. Svůj dům v Řeporyjích označil za svůj Karlštejn, kam ženy sice smí, ale ne natrvalo. V rozhovoru pro Face to Face uvedl, že mu taková situace naprosto vyhovuje a vidí v ní spoustu výhod. Například to, že jako muž je zcela samostatný i co se týká domácích prací. Vypere si, vyžehlí, uklidí i uvaří.

Necítí se však být osamělý. Je mu velice blízká moravská pohostinnost, ostatně jeho rodnou hroudou je Moravská Třebová, rád tedy hostí rodinu, přátele i sousedy, s nimiž často vyráží i na výlety na kole nebo motorce. Přestože je stále obyvatelem Prahy, užívá si zde pohodový vesnický život se vším všudy a nic mu nechybí.

