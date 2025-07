Když se po třiceti společně prožitých letech rozpadlo manželství Ivana Trojana s Klárou Pollertovou, bylo to velké překvapení. Dvojice se ale rozešla v klidu, a to včetně majetkového vyrovnání.

Klára Pollertová se rozhodla odejít od manžela Ivana Trojana již v roce 2022 a jejich rozvod proběhl bez hádek a dramat. Dnes herec zůstává sám v prázdné vile, která dřív pulsovala dětským smíchem a vůní rodinných večeří. Jak jsme zjistili, rodinný dům v pražských Košířích, kde Trojanovi žili, zůstal po rozvodu herci. Exmanželka Klára se odstěhovala na Smíchov.

Láska, která vykvetla na divadelních prknech

Psal se začátek devadesátých let, když se Ivan Trojan seznámil s o sedm let mladší Klárou Pollertovou při zkoušce na „Sen noci svatojánské“. Láska vzplála rychle, svatba byla do roka. V manželství se jim narodili čtyři synové, a tak si pro rozrůstající se rodinu pořídili vilu v Košířích. Rodina fungovala, i když ani jim se nevyhýbaly náročné okamžiky.

Již delší čas bylo známo, že Klára trpěla depresemi, ale vždy se zdálo, že problémy spolu manželé dokáží překonat. Klára se později veřejně přiznala, že jednoduše musela udělat tento rázný krok. „Těžko se mi o tom mluví, o tom prozření, rozhodnutí, že to musím nějakým způsobem změnit, protože bych asi dál musela chodit na terapie a jíst prášky. Ta deprese by určitě neskončila,“ popisovala své nelehké rozhodnutí v podcastu Čestmíra Strakatého.

Dohodli se na vyrovnání majetku

To, že byla dlouhou dobu vnímána spíše jen jako manželka Ivana Trojana, jí postupem času přestalo připadat fér. Potřebovala najít samu sebe. Po rozvodu se rozhodla zase věnovat profesi herečky a dala se i do zpívání. Našla si i nového přítele, již několikrát totiž byla vidět bok po boku s Michalem Havelkou.

Foto: Nextfoto, Klára Pollertová-Trojanová na slavnostním otevření Chocolate Art Museum – Praha

Dům, který kdysi stavěli jako útočiště pro rodinu, dnes působí jako symbol uzavřené kapitoly. A ačkoliv Ivan Trojan stále patří mezi nejžádanější herce, ve svém soukromí se musel naučit žít sám. Podle informací webu Extra došlo k majetkovému vypořádání již v září 2022 a vyplývá z něj, že vila v Košířích připadla Trojanovi, avšak manželce musí do roku 2032 vyplatit 7 milionů korun. Pro většinu lidí by to byla obrovská suma, Trojan má však značné příjmy, v tomto ohledu by to tedy pro něj problém být neměl.

O samotném rozvodu se Ivan Trojan nevyjadřuje. Stále je velmi aktivní ve své profesi, a jak se svěřil v rozhovoru pro iGlanc, často se vídá se svými syny. Ty zároveň považuje za jednu z věcí v životě, které se mu nejvíce povedly. Pořád také sportuje a udržuje se v kondici.

Zdroj: Autorský text, Podcast Čestmíra Strakatého, Extra, IDnes, iGlanc