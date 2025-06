Dagmar Havlová byla v životě obdařena jedním dítětem, dcerou Ninou z předchozího manželství s Radvítem Novákem. Na svou dceru může být náležitě pyšná.

Dagmar Havlová, česká herečka a bývalá první dáma, se kdysi nechala slyšet, že si vždy přála mít velkou rodinu. Osud tomu však chtěl, že porodila jednu dceru Ninu, a i ta pro ni byla vymodlená. Počala ji s manželem Radvítem Novákem, když jí bylo pouhých 23 let. Její kariéra byla teprve v rozjezdu, na stole spousta pracovních nabídek, ale herečka si ze všeho nejvíc přála dítě. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, co je o její dceři známo.

První muž na mateřské

Když Dagmar Havlová, dříve Veškrnová, porodila v roce 1976 dceru Ninu, snažila se co nejlépe skloubit mateřství a svou skvěle nastartovanou kariéru herečky. Proto se se svým manželem rozhodli k něčemu, co v té době nebylo příliš zvykem. Na rodičovskou dovolenou nastoupil tatínek Radvít Novák. Možná to byl první muž na rodičovské v roce 1976 vůbec. Jenže jak se ukázalo, rozhodnutí to bylo šťastné pro hereččinu kariéru, ale ne pro samotné manželství. Skončilo rozvodem, ovšem bývalí partneři zůstali skvělými přáteli, a především rodiči.

Malá Nina se tak často ocitala v zákulisí divadel, kam ji matka brávala a hlídaly ji třeba kostymérky, jak se Dagmar Havlová svěřila v Blízkých setkáních. Nina tak v podstatě vyrostla v prostředí líčidel a kostýmů. Pokud si však myslíte, že ji tato zkušenost přilákala k divadlu a ona se vydala ve šlépějích své matky, tak je to přesně naopak. Od té doby nesnáší vůni divadla, líčidel a podobně. Připomíná ji to dobu, kdy na ni maminka pro práci neměla čas.

Úspěšná soudkyně

Nina se vydala zcela jiným směrem. Úspěšně absolvovala právnickou fakultu a stala se váženou soudkyní – přísnou, ale spravedlivou. Je vdaná za Holanďana Jura Smita, s nímž má dvě dcery, Sofii a Stellu, a s rodinou žije v pražských Dejvicích. Své soukromí si velmi dobře střeží, neposkytuje žádné rozhovory médiím a ve společnosti se příliš často neukazuje. Nicméně, když už se tak stane a objeví se společně se svou maminkou, nelze si nevšimnout jejich vzájemné podoby.

Její matka je na ni nesmírně pyšná. Hrdá je také na své dvě vnučky, kterým se snaží věnovat více času než v dětství své dceři, a pokouší se tak rodině vynahradit ztracený čas v době, kdy byla pracovně nejvíce vytížená. Před nedávnem dokonce oznámila, že končí s herectvím, aby mohla trávit více času s rodinou.

Zdroj: Autorský text, OnlyU, Blízká setkání, Wikipedie, Aha!