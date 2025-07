Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je v plném proudu. Letos však bez prezidenta Jiřího Bartošky. Všechny nyní zajímá, jak to bude s festival do budoucna.

Dne 4. července 2025 začal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, jehož zahájení mělo trochu hořkosladkou chuť. Na červeném koberci se sešla celá řada celebrit, jak českých, tak i zahraničních, nicméně jedna z nejvýznamnějších osobností chyběla – Jiří Bartoška, který zemřel letos 8. května po dlouholetém boji s rakovinou. Na Osobnosti.cz jsme se zajímali o to, jaký bude filmový festival bez svého prezidenta, který stál v jeho čele dlouhých 30 let.

Jeho tvář můžete vídat i nadále

Jiří Bartoška byl symbolem karlovarského filmového festivalu tři desítky let. Letošní ročník se poprvé uskuteční bez svého prezidenta, jehož tvář však můžete vídat na 30 velkoplošných panelech s 60 černobílými fotografiemi lemující karlovarskou promenádu mezi hotely Thermal a Pupp. Je na nich vyobrazen s předními osobnosti českého i zahraničního filmu.

„Neznamená to, že jste loni odjeli z jedné akce a letos přijedete na zcela jinou. Možná vás jen zasáhne jemná melancholie, když narazíte na fotografii Jiřího Bartošky,“ uvedl pro Seznam Zprávy umělecký ředitel Karel Och. Stejně tak se nechala slyšet i mluvčí filmového festivalu Uljana Donátová pro CNN Prima News. „Věříme, že karlovarský festival bude tradiční oslavou filmu a přinese mnoho filmových zážitků a inspirativních setkání tak, jak si to vždy prezident Jiří Bartoška přál.“

Zahajovacím snímkem letošního ročníku byl dokument Musíme to zarámovat! Jedná se o neformální rozhovor Jiřího Bartošky s producentem Milanem Kuchynkou z roku 2021 v režii Jakuba Juráska. Úvod festivalu tak přinesl několik vzpomínek na zesnulého prezidenta.

Jak to bude s filmovým festivale dál

Jedno je jisté, organizátoři chtějí dodržet tradiční průběh filmového festivalu, na jaký jsou jeho fanoušci zvyklí. Letos ani v budoucnu by se rozhodně nemělo jednat o tryznu na počest odchodu Jiřího Bartošky do hereckého nebe, stále bude hlavním tématem oslava filmového umění. Nicméně mnoho lidí si pokládalo důležitou otázku, kdo se stane novým prezidentem KVIFF. Uvažovalo se například o dlouholetém moderátorovi a příteli Bartošky, Marku Ebenovi, nakonec ale organizátoři festivalu oznámili, že funkce prezidenta KVIFF zůstane in memoriam Jiřímu Bartoškovi.

Na toto téma byl vyzpovídán také jeden z předních hostů letošního ročníku, herec Bolek Polívka, který se na červeném koberci objevil s manželkou Mracelou. Jak reagoval na otázku redakce Aplausin, zdali by se zhostil této funkce? „Na to bych ani nemyslel. To je, jako bych měl převzít zpěv po Karlovi Gottovi,“ odpověděl jasně a stručně Bolek Polívka. Z úcty k Jiřímu Bartoškovi by se této role rozhodně zhostit nechtěl.

Zdroj: Autorský text, Blesk, CNN Prima News, Seznam Zprávy, KVIFF, Aplausin