Lenka Dragounová, známá svou extravagantní módou, opět přitáhla pozornost, tentokrát na červeném koberci ve Varech. V šatech, které odhalovaly více, než skrývaly, ukázala, že věk je pro ni jen číslo.

Na letošním karlovarském filmovém festivalu nebyla nouze o zajímavé outfity, ale když dorazila Lenka Dragounová, bylo jasné, že v oblasti odvahy nemá konkurenci. V šatech s hlubokým výstřihem a rozparkem až k pasu se prošla po červeném koberci s lehkostí, jako by to byla každodenní rutina, jak jsme si na Osobnosti.cz všimli. Podle ní to bylo umírněnější než obvykle.

Sebevědomí a bez výčitek

Lenka Dragounová je podnikatelka, bývalá ambasadorka, produkční a manažerka České Miss a modelka. Dlouhá léta se přátelí třeba s Felixem Slováčkem, randila se Zdeňkem Mahdalem a obdivuje ji spousta dalších slavných mužů. Už několikrát označila za ženu, co se nebojí ničeho, působila na veřejnosti s jistotou, kterou by jí mohly závidět o generaci mladší celebrity. „Je mi 55 let a jsem hrdou babičkou vnučky Izabely,“ přiznala s úsměvem pro web Super.

Její vzhled přitom nezapře zásah plastického chirurga, konkrétně jde o úpravu prsou, jak sama otevřeně přiznává. „Ženy v mém věku řeší kila a jiné problémy a já děkuju za to, že mám postavu, jakou mám. Necvičím, nechodím do posiloven a kromě úpravy prsou nemám nic. Žádné řasy, vlasy, liftingy, nic. Jsem to prostě já,“ dodala.

Když před pár týdny zemřel Jiří Bartoška, byla jednou z těch, kdo mu věnovali svou vzpomínku. „Muž s výjimečným charismatem, noblesou, smyslem pro humor a životní nadhled. Když vstoupil na jeviště, v sále se rozzářila atmosféra. Tleskali jsme s nadšením, s úctou. Věděli jsme, že je to on, kdo dává festivalu duši. Letos ten okamžik poprvé nenastane,“ napsala tehdy na sociální sítě. Ale slavnostní večer si po příjezdu do Varů naplno užila. Nejen že rozdávala úsměvy, ale stihla si i zatančit před hotelem Thermal, uvádí Expres.

Co na to říkají ostatní ženy

Zajímalo nás, jak styl Lenky Dragounové působí na běžné divačky, a tak jsme se zeptali tří z nich, co si o jejím outfitu z Karlových Varů myslí.

„Lenka má odvahu. A navíc jí to fakt sekne. Já bych si určitě něco takového na sebe nevzala, ale vlastně ji za to obdivuju.“ – Monika (33) z Ostravy

„Mně se líbí, že se nestydí a umí se bavit, aniž by řešila, co si kdo myslí.“ – Jana (45) z Plzně

„Na mě už je to trochu moc. Chápu, že chce zaujmout, ale někdy míň znamená víc.“ – Kristýna (38) z Prahy

Zdroj: Autorský text, Instagram Lenky Dragounové, Super, Expres, Extra