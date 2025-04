Lásky Pavla Lišky: Své soukromí si střeží, ale tuhle lásku ukáže rád

Pavel Liška se považuje spíše za introverta a stydlivého muže. Za sebou má dva vážné vztahy, ani jeden z nich však nevydržel. Svou pozornost teď věnuje něčemu jinému.

Herec Pavel Liška si své soukromí přísně střeží a několik let se mu dařilo před veřejností tajit i rozchod s Bárou Polákovou, se kterou má dvě děti. Tají snad i novou lásku? Už několik let se po jeho boku totiž neobjevila žádná partnerka. No, na Osobnosti.cz si říkáme, že by na ni možná neměl ani mnoho času, protože v posledních letech mu hodně energie bere (ale asi i dodává) cestování.

Před ženami je stydlivý dodnes

Herec Pavel Liška sice jako introvert příliš nepůsobí, v soukromí se za něj však považuje. „Jsem směsice introverta a extroverta. V podstatě jsem introvert. Kamarádi a brácha chodili do dramatického kroužku a lákali mě na hezké holky. Já jsem se ale styděl a s holkama jsem to měl ještě horší, to se stydím dodnes,“ řekl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. I přes svou stydlivost však na ocet nezůstal a ze dvou vážných vztahů má tři děti.

Jeho první manželkou byla Kristýna Boková. S tou byl ženatý 11 let a v roce 2005 se jim narodil syn Šimon Samuel. Manželství však kvůli rozdílným povahám nakonec ztroskotalo. Nedlouho po rozvodu začal randit se zpěvačkou Barborou Polákovou. Ačkoliv se jim narodily dvě dcery, jejich vztah příliš dlouho netrval. Rozchod se jim však dařilo před veřejností několik let tajit. Až v roce 2021 kápli božskou a přiznali, že ani terapie a snaha o záchranu vztahu nikam nevedla.

Novou lásku možná dobře skrývá

I kvůli dcerám však bývalí partneři udržují mezi sebou přátelské vztahy. „My to vlastně dlouho neměli potřebu oznamovat nějak oficiálně. Asi jsme si ten čas potřebovali nechat pro sebe, nejdřív tak nějak zesílit. Zpevnit se,“ vysvětlila Poláková, proč tak dlouho skrývali rozchod. „Jo. Potřebovali jsme si tu citlivou dobu odžít v tichosti,“ doplnil ji v rozhovoru pro ReporterMagazín Pavel Liška. Ani v následujících letech se po hercově boku nová žena neobjevila a o tom, zda má v současnosti nějakou partnerku, tak nic nevíme.

Vzhledem k tomu, jak dlouho se dařilo držet pod pokličkou rozchod s Bárou Polákovou, je možné, že případnou lásku nyní také zdatně skrývá. S čím se však rozhodně netají, je jeho láska k motorkám a cestování. Diváci už tak mohli vidět několik cestovatelských dokumentů z exotických destinací. Na své daleké a dobrodružné cesty se vydává s hercem a tanečníkem Janem Révaiem a režisérem Hynkem Bernardem. Společně už procestovali Kavkaz, Střední i Jižní Ameriku. Naposledy se pak vydali na Papuu Novou Guineu. Z návštěvy ostrova lidojedů také vznikl celovečerní film, který měl koncem loňského roku premiéru.

A vyrazit někam klidně i na delší dobu by doporučil každému, kdo cestování miluje. „Ano, námitky znějí, že lidé mají rodinu, práci a jen tak je nepustí. Sám mám rodinu a vím, že to není jednoduché. Když ale odjedete na měsíc jednou za pět let, tak svou nepřítomnost rodině nějak vynahradíte nebo ji rovnou vezmete s sebou. Je to jen na vás. Taková cesta vás udělá vědomějším člověkem a nikdy na ni nezapomenete. Cestování je obohacující v mnoha ohledech,“ vysvětloval po poslední cestě pro Aktuálně.

Zdroj: Autorský text, ReporterMagazín, YouTube – 7 pádů Honzy Dědka, Aktuálně