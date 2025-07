Ivan Vyskočil byl celkem čtyřikrát ženatý. Jeho druhou ženou byla manekýnka Růžena, která patřila k předním manekýnkám ve své době.

Umělecká kariéra herce Ivana Vyskočila je skutečně velmi bohatá, ovšem ani jeho osobní život za ní nezaostává, především ten milostný. Tak, jak se herec činil ve své profesi, stejně aktivní byl i co se týká manželství. Za svůj život byl totiž celkem čtyřikrát ženatý a jeho ženy jsme se rozhodli na Osobnosti.cz připomenout. Nyní má o 25 let mladší partnerku, s níž zřejmě sňatek už neplánuje. Ovšem ani tento vztah není příliš idylický, spíše by se dal přirovnat k jízdě na horské dráze.

Za ženu měl světovou manekýnku

Přestože si Ivan Vyskočil zahrál v mnoha filmech a seriálech, veřejnost vždy zajímal spíše jeho milostný život. Byl totiž stejně rozmanitý jako jeho pracovní. Jeho první žena se jmenovala Majka, ale vydrželi spolu pouhý jeden měsíc. Při pohledu do minulosti herec uznává, že tento sňatek byl spíše mladistvou nerozvážností, kdy ani jeden netušil, do čeho se tehdy pouští.

Druhé manželství už bylo přece jen o něco promyšlenější. Vzal si za ženu manekýnku Růženu, s níž vydržel dlouhých 12 let a z jejich manželství vzešli synové Jakub a Jan. Manekýnky byly v podstatě dnešní modelky. Náplň práce byla sice podobná, ale zároveň byla velmi daleko od toho, jak pracují modelky dnes. Manekýnky měly svého stálého zaměstnavatele, byl jím Ústav bytové a oděvní kultury. Chodily do práce každý den a měly stálý plat. Zkoušely se na nich modely a předváděly po celé zemi.

Nicméně neměly k ruce žádné vizážistky ani kadeřnice, líčit a česat se musely naučit samy. Za hranicemi republiky reprezentovaly jen ty nejlepší, k nimž ovšem patřila právě Růžena Vyskočilová. Co měly však manekýnky podobné s dnešními modelkami, byla cesta k filmu. I Růžena si střihla pár menších rolí, zpravidla ale hrála samu sebe. Významnou rolí pak byla postava historičky Evy v dramatu Ikarie XB 1.

Bouřlivý rozvod s Andrlovou

Do třetího manželství vstoupil Vyskočil s herečkou Ivanou Andrlovou, s níž měl později dceru Michaelu. Byli idylickým párem. Alespoň na pohled. Zdálo se, že mezi nimi panuje skutečně obrovská láska a vždy tokali jako zamilované hrdličky. Nicméně pak přišel šok, když Andrlová v roce 1996 požádala o rozvod. Pro všechny z jejich blízkého okolí i příznivce to bylo skutečně velké překvapení.

Jako důvod herečka uvedla, že ji Vyskočil odmítal pouštět samotnou do společnosti, nicméně se také objevily spekulace, že se jednalo o nevěru ze strany Andrlové. Údajně měla mít pletky s kolegou z divadla, s hercem Markem Libertem. Situace měla dospět tak daleko, že Libert podal na Vyskočila trestní oznámení, když Vyskočil vtrhl do jeho bytu a našel tam v jeho posteli svou manželku. Herečka však vše popírá.

Foto: Nextfoto, Anife Vyskočilová na oslavě 20. výročí magazínu Statuss

Uhranula ho exotická tanečnice

Pak ale přišla tanečnice bulharsko-tureckého původu Anife, s níž byl Vyskočil dlouhých 8 let, a i s ní vstoupil do svazku manželského. Anife je o 28 let mladší než Vyskočil, ale pro žádného z nich to nebyl problém. Nakonec však došlo i ke čtvrtému rozvodu. Dnes herec žije s o 25 let mladší Romanou Fenclovou, ta ale s Vyskočilem bít svatební zvony rozhodně neuslyší, jak se už několikrát vyjádřil sám herec.

