Mariana Prachařová dříve přiznala poruchu příjmu potravy. Svůj boj naštěstí díky pomoci své maminky Dany Batulkové a opory rodiny vyhrála.

Dana Batulková je maminkou Mariany Prachařové, herečky, zpěvačky a influencerky, kterou má s bývalým manželem Davidem Prachařem. Marianě je dnes 31 let a vyrostla z ní krásná žena, která po svým rodičích získala nejen talent, ale i charisma. Zdálo by se, že osud k ní byl velice přívětivý, ale na Osobnosti.cz musíme konstatovat, že opak je pravdou. I ona si zažila krušné chvíle, vlastně celá její rodina, když se potýkala s vážnou nemocí.

Herectví vyměnila za internet

Mariana začala koketovat s herectvím už v dětství, svou první roli získala ve svých 10 letech, jednalo se o televizní film Poklad na sovím hrádku. Výrazná popularita však přišla až se seriálem České televize Horákovi, kde ztvárnila roli Terezy Krátké. Zde si mimochodem zahrála i se svým bratrem Jakubem Prachařem, jenž se v seriálu objevoval jako Patrik Procházka.

Pak přišly epizodní role v seriálech Specialisté, Kriminálka Anděl nebo Comeback, větší roli pak získala v seriálu Dobré zprávy, zde hrála Anetu Tmějovou, asistentku producenta. Vyzkoušela si také roli moderátorky, když v roce 2018 přibližovala fanouškům, jak to vypadá v zákulisí oblíbené taneční soutěže StarDance …když hvězdy tančí.

Vážná nemoc

Když Marianin otec, David Prachař, odešel od rodiny za mladší ženou, herečkou Lindou Rybovou, Jakub ani Mariana nenesli rozpad rodiny příliš dobře. Zatímco starší Jakub s otcem nějakou dobu nemluvil, Mariana v pubertě propadla vážné nemoci. Začaly se u ní projevovat známky poruchy příjmu potravy. Dívka se čím dál tím více ztrácela před očima své rodiny a měnila se v někoho, koho její blízké okolí nepoznávalo.

Její maminka, Dana Batulková, si dceru dokonce na čas nastěhovala zpět k sobě domů, aby dohlédla na její cestu k uzdravení. Sama uvádí, že to bylo jedno z nejhorších období její rodiny a nepřála by ho nejhoršímu nepříteli. Mariana se však své nemoci postavila čelem a sílu našla i ve své rodině, kde dnes už panují přátelské vztahy. Aby našla samu sebe a vyzkoušela si, jaké to je žít na vlastní pěst, odstěhovala se na čas do Londýna, kde studovala módu a styling.

Svou váhu prý dnes už nijak neřeší, je zpět doma, věnuje se práci stylistky a také svému instagramovému profilu, kde ji sleduje kolem 178 tisíc fanoušků. O své nemoci nemá problém otevřeně mluvit a šířit tak osvětu mezi mladými dívkami. Pro mnohé je velkou inspirací nejen v módě, ale i v životě.

Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Instagram Mariany Prachařové, IDnes