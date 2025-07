Zatímco na plátně zářil jako idol dívčích srdcí, v soukromí zůstával herec Rudolf Hrušínský nejmladší vždy zdrženlivý. Až po letech vyšlo najevo, že je šťastně ženatý s Martinou, ženou s fascinujícím životním příběhem.

Když Rudolf Hrušínský nejmladší vstupoval na scénu jako mladík z Discopříběhu, nemohl tušit, že ho sláva zároveň zaváže i omezí. O obdiv fanynek neměl nouzi, ale osobní život si držel stranou. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že dokonce i vztah s Martinou, který začal kolem roku 2011, dokázal dlouho držet pod pokličkou. V roce 2015 se rozhodli říct si ano. Vzali se v Římě a svatební šaty Martiny navrhla její blízká kamarádka.

Nečekaná cesta úspěšné ženy

Martina Hrušínská je vším, jen ne tradiční hereckou partnerkou. Dlouhá léta působila v zahraničí, mimo jiné v Singapuru, Skandinávii nebo Londýně. Pracovala v oblasti zdravotní a bezpečnostní asistence a měla na starosti i týmy v náročných regionech. Nakonec se však rozhodla vrátit do České republiky, kde vede českou a slovenskou pobočku německé společnosti Melitta jako generální ředitelka.

O své manažerské pozici říká: „Když v něco věříte, když víte, že je něco pravda, a když pracujete s kolektivem, který je podobně nastaven, je to pro vás vždy obrovská výhra. Vše je o pokoře a trpělivosti.“ Martina Hrušínská rovněž přednáší na vysoké škole ekonomie a managementu, kde předává své zkušenosti nové generaci. Její život je dynamický, ale jak sama přiznává, právě v kombinaci s Rudolfovým světem plným umění a klidu našla rovnováhu.

Společné hodnoty a tichá rovnováha

Vztah Martiny a Rudolfa je postavený na důvěře, sdílených zážitcích ze zahraničí a vzájemném respektu. Jak přiznali v rozhovoru, jejich cesty se protínaly víckrát, než se skutečně poznali, uvádí iDnes. A když se to stalo, věděli, že patří k sobě. Společně sdílejí lásku k Itálii, kde mají část rodiny a kam se rádi vrací.

Fotografie: Nextfoto, Rudolf Hrušínský nejmladší s manželkou na premiéře muzikálu Freddie

Martina navíc skvěle vychází i s Rudolfovým otcem, hereckou legendou Rudolfem Hrušínským ml. Podporuje manžela na premiérách a stojí po jeho boku i v profesních výzvách, jako byl například scénář ke komediálnímu seriálu Agrometal, který Hrušínský nejmladší napsal.

A psát scénáře ho baví, herectví už mu nedávalo to, co by si představoval. „Psát scénáře nebo i knihy mě lákalo odjakživa. Psaní vám dává neuvěřitelnou příležitost vytvářet nové světy a oživit je vlastními bytostmi. Jenom jsem si neuměl představit, že bych se dokázal něčemu tak dlouho věnovat, protože psaní vyžaduje neuvěřitelné soustředění a čas,“ rozpovídal se pro iDnes.

