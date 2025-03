Zábavný pořad Jana Krause už přivítal téměř tři tisíce hostů. Našlo se však i pár těch, kteří jeho pozvánky vytrvale odmítali.

Oblíbený pořad, v němž Jan Kraus zpovídá trojici hostů, už diváky baví přes dvacet let. Vystřídalo se tu už několik tisíc hostů, kteří se museli připravit na všetečné otázky, satiru a ironii. Ačkoliv jsme tu za ty roky mohli vidět řadu známých tváří, našlo se pár takových, kteří pozvání do jeho pořadu nepřijali. Osobnosti.cz zapátraly, komu se nechtělo posadit do známé červené pohovky a nechat se „grilovat“ Janem Krausem. Tím nejznámějším byl Mistr Karel Gott, jenž se k tomuto tématu dokonce vyjádřil ve své knize.

Gottovi se nelíbilo Krausovo vyvýšené posezení

Pořad Show Jana Krause mohou diváci pravidelně sledovat na televizi Prima už od roku 2010. Ještě několik let předtím byl však v podobném formátu vysílán jako Uvolněte se, prosím! na České televizi. Jan Kraus tak baví diváky ve svém pořadu přes dvacet let a ve studiu za tu dobu přivítal už přes 2 500 hostů z řad herců, zpěváků, politiků, umělců a řady dalších. Co si jedni pokládají za čest, však některým úplně nevonělo. Našlo se tak pár lidí, kteří pozvání do pořadu nepřijali. Tím nejslavnějším byl Karel Gott, který neslyšel ani na opakované pozvánky.

„V soukromí jsem se před Honzou Krausem uvolnit uměl, ale do jeho pořadu, byť jsem na něj koukal rád a dobře se při něm bavil, jsem pozvání nikdy nepřijal. Trošku mi vadilo, že sedí vyvýšeně, zatímco host je v sedačce dost zapadlý. Bral jsem ho s respektem. A potom… Nebyl jsem si jistý, zda bych měl tak bystré a pohotové reakce jako on,“ vysvětlil Gott ve své knize Má cesta za štěstím, proč Krausovo pozvání nikdy nepřijal.

Šíp se nechtěl přetahovat o to, kdo je vtipnější

Nebyl však jediný. Na Krausovo pozvání nekývl ani Karel Šíp, který zůstal věrný České televizi, kde uvádí svoji vlastní talk show Všechnopárty. Šíp se na rozdíl od Gotta s Krausem nezná a návštěva Krausovy show mu nedávala smysl. „Abychom se tam přetahovali, kdo je vtipnější, tak o to nestojím. Navíc musím dát pozor, abych nelezl lidem příliš na oči,“ citoval již pár let zpátky jeho vyjádření deník Blesk.

Opravdu ne každému sedí Krausův trochu ostřejší styl, kdy se nebojí pustit i do svých hostů a udělat si z nich legraci. Jeho pořad si však našel početnou skupinu skalních fanoušků, jimž naopak ostrá satira a konfrontace vyhovuje. Návštěva Karla Šípa v Krausově show by mohla být jistě divácky zajímavá, protože se najde řada lidí, kteří sledují oba pořady a setkání těchto dvou „konkurentů“ by si jistě nenechali ujít.

