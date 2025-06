David Matásek a jeho početná rodinka. Herec je počtvrté ženatý a má čtyři děti se třemi ženami. Do toho už je i dědečkem.

David Matásek je buď beznadějný romantik, nebo prostě miluje svatby. Svědčí o tom fakt, že během svého života vstoupil rovnou čtyřikrát do manželství. Jak jsme v redakci Osobnosti zjistili, svou současnou manželku potkal na sociálních sítích – je úspěšnou módní blogerkou.

Poznali se díky skútru

Kdo říká, že na internetu není možné najít skutečnou lásku? Herec David Matásek zde potkal svou současnou manželku Evu Matáskovou, která mu byla velkou oporou po rozpadu jeho třetího manželství s Kateřinou Matáskovou. Vlastně je spojily nejen sociální sítě, ale především hercův velký koníček, kterým je jízda na skútru.

Jeho manželka totiž mnoho let žila v Berlíně, kde převážně jezdila na kole. Jenže zatoužila po něčem pohodlnějším a méně náročném, tak se rozhodla také pro skútr, Vespu, kterou má i Matásek. Když hledala na internetu různé inzeráty a kontakty, narazila na Facebooku i na hercův profil. Napsala mu a už to bylo. Jakmile se poprvé setkali v Praze tváří v tvář, bylo jasné, že tady se nebude jednat o pouhý obchod ohledně koupě Vespy. Letos jsou spolu už 10 let a mají syna Antonína.

Čím se živí Eva Matásková?

Manželka Davida Matáska působí především na internetu. Pracovala jako manažerka internetové seznamky, byla označována i za influencerku a v Německu jako velká milovnice módy sledovala módní trendy, o nichž následně psala. Její profese, byť svým způsobem souvisí s uměním, je od Matáskovy velmi vzdálená.

Navíc je Eva výrazně mladší než její manžel, dělí je totiž 25letý věkový rozdíl. Možná i proto se zpočátku pár netěšil velké přízni ze strany blízkých i médií. Všichni se domnívali, že jejich vztah nemá šanci. Navíc jeho dcera Linda, kterou má s bývalou manželkou Kateřinou, je jen o 3 roky mladší než jeho současná manželka.

Ovšem nic z toho je nezastavilo. Lásce zkrátka neporučíte. Když se dva milují, nic není překážkou. To ostatně dokázali v roce 2019, kdy se konala svatba. O 3 roky dříve, v roce 2016, se jim narodil syn Antonín. David Matásek má tak 4 děti se 3 ženami. To se může zdát jako trochu napjatá rodinná situace, ale herec si z toho nic nedělá. Naopak je pyšný, jak se všemi svými dětmi i bývalými partnerkami vychází. Nikde žádná zášť či pocity křivdy, všechno funguje.

Zdroj: Autorský text, iDNES, Novinky, Blesk