Petr Fiala se rozhodl vyrazit mezi lidi a čelit přímým dotazům. Na jeho letní kampaň dorazili jak podporovatelé, tak kritici. A nechyběly ani ostré výměny názorů, pobavení publika a nečekaná gesta.

Letní kampaň „Fiala & Pazderková na grilu“ měla premiérovi přinést kontakt s běžnými lidmi v neformálním prostředí. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že ani přívětivá atmosféra nezabránila tomu, aby přišel i nápor kritiky. V krátkém videu, které Fiala zveřejnil na síti X, ho například seniorka z publika zpražila přímou otázkou, zda se nestydí. Jiný přítomný muž si svou frustraci vylil rovnou deštníkem na kameramana. Fiala ale reagoval klidně a bez známek rozčilení.

Pohled do zákulisí kampaně

Záběry z akce ukazují, jak moc se současná politická kampaň spoléhá na image a rychlý střih pro sociální sítě. Fiala záměrně volí civilní tón, usmívá se, odpovídá bez nervozity, ale přitom každé gesto působí promyšleně. Je otázka, do jaké míry jde o skutečný kontakt s voliči a nakolik o pečlivě režírovaný obraz. Ještě napjatější atmosféra ale panovala o pár dní dříve na debatě v brněnském klubu Šelepka.

Ta byla poslední zastávkou v rámci tour Teď jde o všechno. Kromě běžných dotazů týkajících se dopravy a mladé generace se akce zvrhla ve slovní přestřelku s propalestinskými aktivisty. Transparenty a pokřiky narušovaly průběh diskuze, a přestože Fiala vystoupil z pódia a pokusil se situaci uklidnit, nedošlo k dohodě. Znovu se ale ukázalo, že premiér umí působit vstřícně i v náročném prostředí.

Kritika i pochvala ve stejném prostoru

Do programu zasáhl také exposlanec Miroslav Sládek, který se hlasitě dožadoval slova a využil mikrofon k tvrdé kritice vlády, uvádí CNN Prima News. Reagovala i Pazderková, která jeho výstup označila za kampaň. Fiala obratně odpověděl a bránil rozhodnutí svého kabinetu.

Na naše debaty mohou přijít jak naši podporovatelé, tak i odpůrci.



A každý dotaz bude zodpovězen. 👍🏻 pic.twitter.com/thAOOJxZ3B — Petr Fiala (@P_Fiala) July 10, 2025

Vysoké teploty v klubu ho přiměly sundat sako. Na jedné straně zklamaní voliči a ostrá slova, na druhé straně děkování, uznání a dotazy od běžných občanů. I to je realita kontaktu mezi politikem a společností. A premiér se snaží získat plusové body hlavně svým klidným, až konzervativním přístupem, což v kontrastu s poměrně divokými hádkami ostatních politiků v různých debatách může pro část lidí působit velmi osvěžujícím dojmem.

„Je to jedna z otázek, kterou poměrně často dostávám od lidí: Jestli se fakt s tou slušností dá takové hulvátství, lži – cituji lidi – a to všechno, co předvádí třeba hnutí ANO, jestli se to s tou slušností dá porazit. A já říkám: ano, nenechme se zviklat, zůstaňme slušní a argumentujme. Lidé nejsou hloupí a oni si to přeberou, takže já ve slušnost věřím,“ uvedl v pořadu Blesku Ptám se, pane premiére.

Zdroj: Autorský text, Síť X Petra Fialy, CNN Prima News, Blesk