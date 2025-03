Kateřina Brožová je znechucena návrhem zákona o rituálních porážkách zvířat bez omráčení. Stejně tak přístupem státu k rodinám s nemocnými dětmi.

Kateřina Brožová se ostře pustila do politiků a návrhu zákona, který by měl umožnit rituální porážky zvířat bez omráčení. Toto chování považuje za laxní k týrání zvířat a má pocit, že zvířata jsou stále považována za věci, a ne živé tvory. Stejně tak se pozastavuje nad faktem, že rodiče nemocných dětí musí žadonit o peníze přes veřejné sbírky. Jak Osobnosti.cz zjistily, snaží se alespoň sama Brožová pomáhat, kde se dá, třeba skrze svou agenturu.

Když je potřeba, peníze najednou nejsou

Kateřina Brožová je velkou milovnicí zvířat, má v oblibě především psy a koně, ale ani ostatní druhy jí nejsou lhostejné. A dokazuje to i tím, že se již řadu let angažuje v jejich ochraně. Jenže bohužel není všemocná a některé věci nemá možnost jako jedinec ovlivnit, a to jsou některé návrhy zákonů. Nyní se nechala slyšet, co si myslí o novém zákonu, jenž by měl umožňovat rituální porážky zvířat bez omráčení. „To raději ani nechci komentovat. Musela bych asi říct něco, co by mě pak hodně mrzelo. Je to zrůdnost. Stejně jako laxní přístup politiků k týrání. Pokud by tu byly zásadní a tvrdé tresty, tak by si to každý rozmyslel. Ale tady se zvířata stále berou jako věc,“ uvedla pro Expres.

Stejně tak otevřeně vyjadřuje vztek nad přístupem státu vůči rodinám s vážně nemocnými dětmi. Zmiňuje především potřebu rodin vyhlašovat veřejné sbírky, jejichž úspěch záleží na podpoře jiných lidí. Jenže stát by měl být tím, kdo by se o tyto rodiny v nouzi měl postarat jako první. „Bolí mě u srdce, když vidím rodiče, kteří se snaží zajistit svým dětem léčbu, a přitom sotva dávají dohromady peníze na běžný provoz rodiny. Kateřina Brožová je znechucena: S přístupem českého státu ke zvířatům a nemocným dětem se moc nemazala, ale když jde o zdraví dětí, peníze najednou nejsou,“ nechala se slyšet herečka.

Ráda spojuje práci s charitou

Kateřina Brožová je úspěšnou herečkou a zpěvačkou a nyní se více než hraní věnuje spíše zpěvu. A ráda, protože nadcházející koncerty, na nichž bude vystupovat, jsou pro dobrou věc. Brožová je také úspěšnou producentkou, v pátek 28. března se bude podle webu České noviny v pražském Divadle Hybernia konat benefiční koncert „Zpíváme pro Tebe“, jejž organizuje právě agentura DIVINUS Kateřiny Brožové.

Kromě Kateřiny Brožové vystoupí celá řada známých osobností a také dětské sbory. „Moje Agentura DIVINUS není jen produkční společností, ale chceme také pomáhat tam, kde je to zapotřebí. Tentokrát se pomoc soustředí na malé děti, které ji potřebují nejvíce. S těmito příběhy se každý může seznámit. Dáváme tak šanci těm, kteří chtějí přispět na konkrétní příběh dětí, k nimž osud nebyl tak milostivý,“ uvedla Brožová. Pomoc by měla směřovat šesti konkrétním dětem, jimž dlouhodobě pomáhá organizace Život dětem.

Brožová se do charitativních akcí zapojuje velmi dlouho. Jak shrnula v rozhovoru pro Novinky, pomáhá například seniorům, podporuje unhošťský nadační fond Slunce pro všechny, natáčela propagační materiály pro Centrum Paraple a samozřejmě se účastnila řady charitativních koncertů a moderovala také mnoho akcí na podporu potřebných.

