Děti zpěváka Janka Ledeckého popírají veškeré zákony přírody. Obě totiž oplývají nevídaným talentem.

Zpěvák Janek Ledecký je hrdým otcem dcery Ester a syna Jonáše. Ester všichni moc dobře známe, její sportovní výkony a úspěchy nelze jen tak přehlédnout, i když třeba nejste úplně fanoušek zimních sportů. Nicméně za zmínku rozhodně stojí i Jonášovy aktivity. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, je velmi talentovaným umělcem.

Už od dětství věděli, co chtějí

Děti Janka Ledeckého jsou od přírody talentované a velmi chytré. Jak Ester, tak i Jonáš byli v dětství částečně vyučováni doma. „Bylo to fajn, ale hlavně jsme nebyli na horách pořád, jak si někteří lidi myslí. Od září do listopadu jsme chodili do školy. Když pak napadl v prosinci sníh, odjeli jsme do Špindlu a někdy v dubnu se zase do školy vraceli,“ uvedl pro IDnes Jonáš Ledecký. Pravidelně navštěvovali základní školu kvůli rozdílovým zkouškám, které vždy dopadly na výbornou. Vždy to byly velmi chytré a cílevědomé osobnosti. Skvělé bylo především to, že už od útlého dětství oba přesně věděli, co v životě chtějí dělat.

Děti měly doma skvělé zázemí, jejich rodiče, Janek Ledecký a jeho manželka Zuzana, která pochází ze sportovní rodiny, jim vždy byli příkladem, jak by se lidé k sobě měli chovat. I dnes zpěvák pěje na svou ženu jen samé ódy. „Patří jí svatozář. Hrozně si toho vážím a jsem šťastný, že naše manželství všechny krize překonalo. Jsem hrdý na to, co se nám se ženou podařilo dohromady vytvořit. Máme krásný vztah a dvě skvělé děti,“ prozradil Ledecký pro Prima Ženy.

Sourozenci se navzájem podporují

Ester i Jonáš byli odmalička vedeni ke sportu, především k zimním aktivitám. Rodina často jezdila na hory, jak bylo zmíněno, není se tedy čemu divit, že oba sdílí společnou vášeň pro lyže i snowboard. Dokonce i Jonáš byl úspěšný ve vyhrávání různých závodů ve sjíždění na snowboardu, ale jak sám přiznal, Ester je oproti němu mnohem větší dříč, a proto získala dvě zlaté olympijské medaile ve dvou různých disciplínách. Ten moment si pamatuje celé Česko. Jonáš je na svou sestru velmi hrdý a ona zase na něj. Mají mezi se sebou krásný sourozenecký vztah a vzájemně se vždy podporovali.

Jonáš se vzdal zimních radovánek a zalíbení našel především v umění. Dnes je z něj úspěšný výtvarník a také tvůrce komiksů. A to i přesto, že trpí handicapem, který se zdá pro tuto profesi nepřekonatelným problémem – je barvoslepý a špatně vidí na dálku. Jenže Ledeckého děti jako kdyby popíraly zákony přírody a nechaly svůj talent převzít nad vším kontrolu.

Jonáš tak nakonec vystudoval výtvarnou školu a o pracovní nabídky nemá nouzi. Kreslí do časopisů a spolupracuje na tvorbě reklam. Aby toho nebylo málo, je skvělým muzikantem po svém otci. Svého slavného tatínka už také stihl udělat dědečkem, protože má dvouletou dceru.

Zdroj: Autorský text, Prima Ženy, iDNES, iDNES, Lifee