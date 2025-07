Už patnáct let randí Ivan Vyskočil s výrazně mladší partnerkou. Na svatbu to však nevypadá. Je rád, že si urovnal vztahy s bývalými manželkami.

Herec Ivan Vyskočil patřil k nejobsazovanějším hercům své generace a na nezájem žen si rozhodně nemohl stěžovat. Jeho životem proplulo několik velkých lásek a herec se k oltáři postavil hned čtyřikrát. Jak jsme si v redakci Osobnosti všimli, se svou nynější partnerkou už překonal rekord v délce předchozích manželství, pátou svatbu ale nechystá. Po bouřlivých obdobích a rozvodových tahanicích se zdá, že zavládl mír i s bývalými manželkami.

První manželství jako mladická nerozvážnost

Ivan Vyskočil příští rok oslaví 80. narozeniny. Za svou kariéru ztvárnil bezpočet rolí – zejména v 70. a 80. letech patřil k nejobsazovanějším hercům. Jeho osobní život byl stejně pestrý jako jeho role. Milovník žen si manželství vyzkoušel hned čtyřikrát. A to první by nejspíše trhlo rekord v délce jeho trvání. S první ženou Majkou byl totiž ženatý pouhý měsíc, přičemž toto manželství označil za mladickou nerozvážnost, posílenou o dramatické události roku 1968.

To s druhou manželkou Růženou byl Ivan Vyskočil v manželství dvanáct let a narodili se jim synové Jakub a Jan. Pak už přišel mediálně sledovaný vztah s krásnou princeznou Ivanou Andrlovou. Narodila se jim dcera Michaela, ale nakonec se rozvedli po 15 letech. Krach jejich manželství byl mediálně propírán, obzvlášť, když se Vyskočil začal objevovat po boku o téměř třicet let mladší a velmi temperamentní břišní tanečnice, Bulharky Anife s tureckými kořeny.

S Andrlovou se usmířil kvůli vnučce

Nezkrotná dračice Vyskočila uchvátila, ale jejich vztah byl plný skandálů, rozchodů a usmiřování, a to vše pod drobnohledem médií. Manželství s Anife skončilo po osmi letech a byla to skutečná Itálie. Kdo by čekal, že herec po této zkušenosti bude chtít zakotvit v klidnějších vodách, ten tipoval špatně. I o současném vztahu s Romanou Fenclovou mluví jako o Itálii. Romana je mladší dokonce o 42 let a ani v tomto vztahu, především v prvních letech, nebyla nouze o rozchody a usmiřování.

Přesto tento vztah, o kterém Vyskočil hovoří jako o posledním, už svou délkou atakuje i jeho nejdelší manželství s Andrlovou. Na pátou svatbu se však nechystá a zdá se, že v posledních letech se začaly stabilizovat i pošramocené vztahy s bývalkami. „V nejlepším kontaktu jsem s Anife a moje současná partnerka je hodně v kontaktu s Ivanou Andrlovou. Tam to bylo velice těžký, ale poté, co se nám narodila vnučka, se to srovnalo,“ svěřil se deníku Blesk, jak se jim podařilo po letech urovnat velkou nevraživost, kterou Ivana Andrlová k Vyskočilovi cítila.

Zdroj: Autorský text, Blesk, KinoBox