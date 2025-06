Manželka Vojty Kotka, Radana Kotková, zavzpomínala na jejich zesnulého domácího mazlíčka a při té příležitosti přiznala komplikace v těhotenství.

Rodinu Vojty Kotka provází neuvěřitelné náhody nebo osudové chvíle, záleží, v co zrovna věříte. Obvykle toho moc ze soukromí neprozrazují, jeho žena ale nedávno udělala výjimku. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že se Radana Kotková nedávno na svých sociálních sítích svěřila s informací, že její těhotenství nebylo zcela bez komplikací, to když zavzpomínala na svého zesnulého pejska Míšu.

Odchod člena rodiny

Radana Kotková zavzpomínala na svého zesnulého psího parťáka, který nebyl jen domácím mazlíčkem, ale především plnohodnotným členem rodiny. „Parťák, nejlepší kamarád a osudové setkání. Lidi říkali, že jsem zachránila jeho… ale podle mě to bylo naopak. Odešel právě v den, kdy nám konečně potvrdili, že obavy o Hubíska byly jen falešný poplach,“ přiznala Radana na svém instagramu.

Ve svém vzpomínkovém příspěvku na svého pejska tak poprvé veřejnosti přiznala, že její těhotenství nebylo úplně pohodové. Zřejmě jej provázely komplikace, které se však nakonec nepotvrdily, a manželé Kotkovi mohli na svět přivítat krásného syna Huberta. Odchod svého pejska Kotková považuje za osud, odešel v den, kdy se manželé od lékařů dozvěděli dobré zprávy. Jako kdyby se mu ulevilo a věděl, že konečně může v klidu odejít.

Syn se narodil na Michala

Další symbolikou v životě Kotkových je také fakt, že se jejich syn narodil na Michalův svátek, a přesně po 3 letech od smrti jejich domácího mazlíčka si jeli pro fenku Haidy. „Hubís se narodil přesně na Michalův svátek. Náhoda? Nemyslím si,“ dodala Radana na svých sociálních sítích. Někdy se v životě dějí skutečně nevysvětlitelné věci, které jedni mohou považovat za náhody, jiní za osud. Jak to mají u Kotkových doma, je jasné. Nejdůležitější ale každopádně to, že chlapeček se narodil zdravý.

A Vojta Kotek je na tříletého syna Huberta, který se mu už teď hodně podobá, velmi hrdý. „Je skvělej, je hrozně komunikativní, bystrý, což mě na něm strašně baví, a fakt mám pocit, že je extrémně chytrý. On to asi říká každý táta o svém synovi, ale já mám pocit, že už odmalička nám rozumí a teď, když začal mluvit, tak nám to vlastně jenom dokazuje, že chápe složitý věci a začíná se ptát,“ chlubil se v rozhovoru pro Extra.

Zdroj: Autorský článek, Instagram Radany Kotkové, Extra