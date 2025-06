Princezna Kate a princ William porušili tradici, když zvolili odlišné outfity svých dětí na oslavu Trooping the Colour.

Trooping the Colour je každoroční oficiální oslava narozenin vládnoucího britského monarchy. Davy se shromažďují v zástupech tisíců lidí, aby sledovaly průvod v centru Londýna, který pokračuje po Mall směrem k Buckinghamskému paláci, a viděly členy královské rodiny přijíždět ve svých kočárech tažených koňmi. Mezi nimi samozřejmě letos nesměli chybět princezna z Walesu Kate, její manžel princ William a jejich děti George, Charlotte a Louis. Právě Charlotte nás na Osobnosti.cz zaujala svými tyrkysovými šaty sladěnými s oděvem její maminky.

Porušili královskou tradici

Po loňském náročném roce pro celou britskou královskou rodinu se všichni příznivci monarchie těšili na toto oblíbené veřejné vystoupení. Princezna Kate si nenechala Trooping the Colour ujít ani loni, čímž všechny velmi potěšila, protože to bylo její první objevení se na veřejnosti po oznámení, že jí byla diagnostikována rakovina. Přesto ale až letos, kdy už má léčbu zdárně za sebou a vrátila se ke svým oficiálním povinnostem, si mohli všichni celou slavnost pořádně užít.

Princezna měla na sobě zářivý akvamarínový vlněný kabát se slonovinovými klopami a manžetami od Catherine Walker, návrhářky, kterou si Kate Middleton oblíbila stejně jako princezna Diana, a také klobouk se širokou krempou od Juliette Botterill. Šperky jsou vždy klíčovou součástí celkového vzhledu královské rodiny a ani v tomto případě tomu nebylo jinak. Kate zvolila brož s logem pluku irské gardy, odkaz na její roli plukovnice, a náušnice, které patřily zesnulé královně Alžbětě.

Prince William a princezna Kate vždy ladí své děti do stejných barev, tentokrát však porušili tradici a výběrem šatů k sobě pasovaly především maminka s dcerou. Princezna Charlotte totiž oblékla jemné tyrkysové šaty, zatímco princové George a Louis tmavě modré obleky s červenými kravatami, jimiž ladili spíše ke svému otci.

Úcta k obětem letecké katastrofy

Na letošním Trooping the Colour však členové královské rodiny zvolili ještě jeden prvek, jímž doplnili své outfity. Král Karel III. požádal, aby na rukáv navlékli černé pásky jako projev úcty k obětem nedávné letecké havárie společnosti Air India. Dne 12. června 2025 se let Air India 171, typ Boeing 787 Dreamliner, krátce po vzletu z letiště v Ahmedabadu zřítil do obytné čtvrti Meghaninagar. Zemřelo přes 200 lidí.

