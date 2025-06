Martin Hofmann prakticky nesleze z obrazovky a diváci si ho velmi oblíbili, o svém soukromí se však do médií nevyjadřuje. Svatbu utajil i před kolegy.

Herec Martin Hofmann se širší veřejnosti představil poprvé v seriálu Ulice. Od té doby jeho kariéra nabrala na obrátkách. Divácky zaujal také v komediálním seriálu Most! a naposledy v Mádlově filmu Vlny. O jeho soukromí se toho však příliš neví. Ruskou manželku, kterou si vzal už v roce 2014, vůbec neukazuje. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že o tajné svatbě neměli tušení ani jeho kolegové.

Utajil svatbu s ruskou podnikatelkou

Martin Hofmann vystudoval činoherní herectví na pražské DAMU a do povědomí diváků se dostal díky roli Jardy Hejla v seriálu Ulice. Po několika letech však ze seriálu odešel a začal se objevovat v dalších projektech. Výrazně se prosadil v oblíbeném seriálu Most!, kde ztvárnil postavu Luďana. Tady mu dělala životní partnerku Jitka Čvančarová, se kterou tvořili pár dlouhých šest let i v soukromí. Nedlouho poté, co deník Aha! přišel s informací, že Hofmann využívá eskortních služeb, se s ním Čvančarová rozešla a dlouho mu nemohla zapomenout.

Je jasné, že mu takový skandál příjemný nebyl, sám je velkým zastáncem soukromí, což zmínil i v rozhovoru pro Novinky. „Mám raději, když skutečná osobnost herce jen probleskuje v tom, jak ho vidíte na divadle nebo ve filmu. Nějaká míra tajemství má zůstat zachována. To mi přijde atraktivnější a je mi to prostě bližší,“ nechal se slyšet. A tak možná nepřekvapí, že se mu nějakou dobu dařilo tajit také svatbu s ruskou podnikatelkou Nataljou Žitnikovou.

Vyženil talentovanou dceru

Tu si vzal v roce 2014, ale svatba proběhla v naprostém utajení. A dokonce o ní nevěděli ani jeho kolegové. Manželé žijí ve vile v pražské Troji a Hofmann také vyženil dceru Annu, kterou má Natalja z prvního manželství. Ta je známá především hudebním fanouškům. V roce 2022 se jako Anabelle dostala mezi sedm finalistů národního kola v soutěži Eurovize.

Ačkoliv je Hofmann velmi aktivní na svých sociálních sítích, dává si velký pozor, aby tu svou manželku neukázal. Její soukromí je pro něho svaté. Po velkém úspěchu Mádlova filmu Vlny, kde si zahrál postavu Luboše Dobrovského, pokračuje Hofmann v natáčení dalších snímků. Na podzim například vstoupil do kin snímek Čaroděj Kajtek, česko-polské rodinné fantasy, kde si zahrál hlavní roli. Diváci jej také mohou stále vídat v Divadle v Celetné, kde exceluje v roli Cyrana z Bergeracu nebo v inscenaci Něžná je noc.

