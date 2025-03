Známý podnikatel a vizionář Elon Musk měl údajně v minulosti podstoupit operaci na zvětšení penisu. Ta se ale nepovedla.

Americká zpěvačka Azealia Banks přišla s tvrzením, které nadzvedlo sociální sítě. Bývalá partnerka Elona Muska se jí měla svěřit, že majitel Tesly podstoupil operaci své mužské chlouby. Ta však neměla dopadnout podle představ a všechno nefunguje tak, jak má. Redakce Osobnosti.cz se rozhodla zapátrat, co rapperku k prohlášení vlastně vedlo a co by na něm mohlo být pravdy. Sám miliardář se k choulostivé informaci dosud nevyjádřil.

Svěřit se jí měla jeho ex partnerka

Americká rapperka Azealia Banks přišla nedávno s třaskavým odhalením. Na sociální sítí X se totiž rozpovídala o chloubě Elona Muska a tvrdí, že měl v minulosti podstoupit zvětšení penisu. Reagovala na tweet jednoho z uživatelů sítě, který napsal: „Slyšel jsem, že mu zpackali operaci penisu.“ Zpěvačka napsala, že jí to potvrdila jeho bývalá partnerka, hudebnice Grimes. Doplnila také, že u Muska všechno nefunguje tak, jak má.

Grimes, vlastním jménem Claire Boucher, chodila s Elonem Muskem od roku 2018. O dva roky později se jim narodil syn, kterému dali opravdu jedinečné jméno X Æ A-12 (čteno Ex Eš Ej Tvelv), ale zkráceně mu říkají X. Pár se v září 2021 rozešel, přesto se jim narodila ještě téhož roku v prosinci dcera Exa Dark Sideræl, kterou odnosila náhradní matka.

Musk má 14 dětí, všechny byly počaty uměle

„To by vysvětlovalo, proč jsou téměř všechny jeho děti IVF a ne od něj,“ upozornil jeden z komentujících na fakt, že všech 14 známých dětí Elona Muska bylo počato umělým oplodněním, dvě z nich pak odnosila náhradní matka. Musíme však dodat, že Azealia Banks je známá svými kontroverzními a provokujícími výroky na sociálních sítích. O Muskovi podle deníku Times Now News už dříve tvrdila, že je divný a podezřívá ho z užívání drog.

Grimes told me this too https://t.co/I6RG1qWeQK — Azealia Banks (@azealiaslacewig) February 16, 2025

Rapperka se navážela i do minulých vztahů miliardáře, obvinila ho z touhy po kontrole a rýpla si i do jeho bývalé partnerky Grimes. Elon Musk není jediná veřejně známá osobnost, do které se pustila. Obvinila také například producenta Dipla ze sexuálního nátlaku. Několikrát kritizovala zpěvačku Beyoncé, mimo jiné kvůli názvu jednoho z jejích alb. Jejím ostrým názorům se pak nevyhnula ani Rihanna a celý zástup dalších „nešťastníků“. Banks je ve veřejném prostoru považována sice za kontroverzní osobu, nicméně jí nelze upřít hudební talent a energii, kterými na pódiu dokáže okouzlit publikum.

