Zpěvačka a herečka Eva Burešová si prošla bolestnými kapitolami. Nedávno čelila nové zkoušce, když se veřejnost opět zaměřila na její soukromí.

Eva Burešová zažívala před necelými deseti lety období naplněné štěstím. Narodilo se jí první dítě, její kariéra rostla, partner Michael Krásný byl zpočátku úžasný. Jenže potom se vše změnilo. Baskytarista, který dnes koncertuje po světě s jazzmanem Lacem Déczim, tehdy překvapivě zvolil hudbu místo rodiny. Herečka později přiznala, že ve vztahu byla spíše sama. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se podívali na to, čím Burešová víří mediální vody.

Láska zmizela dřív, než začala

S Michaelem Krásným se Burešová rozešla v roce 2018, po narození jejich syna Nathaniela. „Ono to nebylo tak, že se jednoho dne sbalil a odešel. Spíš to bylo tak, že doma nikdy moc nebyl. A když už, pak přišel hodně brzy ráno,“ řekla později Burešová o vztahu s Krásným pro eXtra. Zda šlo o definitivní rozchod kvůli jeho ambicím, nebo o nějaký hlubší problém, to dodnes zůstává otázkou. Eva později naznačila, že zažila i situace, které jí zůstaly pod kůží. „Zažila jsem brutální věci, o kterých se neví. Jednou, až budu starší paní, tak to řeknu,“ svěřila se v pořadu eXtra Host. Krásný se proti tomu ohradil s tím, že určitě není alkoholik nebo nějaký necita.

Michael Krásný si mezitím splnil sen. Hrál v USA, usadil se v New Yorku a nedávno se oženil s Terezou, se kterou má syna. Kariérně stoupal, v osobním životě našel stabilitu. Jenže jeho bývalá partnerka se v médiích zmínila o nelehkých chvílích a Krásný jí na dálku pohrozil, jak uvedl deník Aha: „Evo, jestli v tomhle míníš takhle pokračovat, tak já mám ta telefonní čísla taky… Dopodrobna si užiju, že tam popíšu ty nejbizarnější detaily toho, jak se chováš a jaká ve skutečnosti jsi.“ Přestože je jejich příběh dávno uzavřený, občas vybublá i dnes.

Bouře jménem Sagan

Před pár měsíci se Eva ocitla v hledáčku médií kvůli slovenské verzi taneční show Let’s Dance, kde vystupovala jako soutěžící. Když ji fotografové zachytili v blízkém kontaktu s cyklistou Petrem Saganem, spustila se lavina spekulací. Na snímcích byli v objetí a drželi se za ruce. Burešová ale pro Blesk řekla: „Můj partner to ví taky… Je to jen kontakt, který je mezi lidmi naprosto běžný.“ Média přesto řešila, zda nejde o víc než jen přátelský moment. Když se následně kolega během jiného vystoupení pokusil herečku chytit za ruku, zareagovala se smíchem: „Ne, za ruku ne!“ Sama se později veřejně omluvila: „Nešlo o žádnou nevěru či flirt… rodina je pro mě to nejcennější.“

S nynějším partnerem, Přemkem Forejtem, vychovávají společného syna Tristana Williama, staršího syna Burešové Nathaniela a Forejtovu dceru z předchozího manželství Stellu. Působí jako stabilní pár, přesto veřejnost jejich vztah bedlivě sleduje. Forejt s nadsázkou komentoval mediální aféru: „Jediné špatné, co na té fotce vidím, jsou pokrčená kolena.“ Týden po „incidentu“ odjeli z Bratislavy každý zvlášť, ale i to bylo interpretováno jako důkaz, že si stále chrání své soukromí. V minulosti už pár čelil fámám o rozchodu. Je evidentní, že jakýkoli pohyb v jejich soukromí vyvolává pozornost – a jakýkoli dotek mimo vztah titulky.

Kariéra, popularita a nové výzvy

Po úspěchu v seriálech jako Slunečná nebo ZOO se Burešová zapsala do povědomí diváků jako výrazná a všestranná umělkyně. Zvládla i pěvecké soutěže, muzikály, moderování. Na rozdíl od minulosti se teď snaží držet si větší odstup od médií. Zároveň však ví, že její jméno nese záruku pozornosti. A i když si prošla těžkými chvílemi, vybudovala si stabilní pozici v českém showbyznysu.

