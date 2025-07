Vnuk Waldemara Matušky, Matěj Matuška, byl kdysi propíraný bulvárem, protože opustil ženu a dítě kvůli herečce Janě Strykové.

Vnuk Waldemara Matušky, Matěj Matuška, už řadu let žije s herečkou Janou Strykovou, s níž má i malého syna. Společně jako rodina žijí v Krkonoších. Jak jsme však v redakci Osobnosti zjistili, začátek jejich vztahu nebyl příliš růžový. Média ho propírala ze všech stran a obviňovala Matušku, že kvůli herečce opustil ženu s malým dítětem.

Situaci vysvětlil jeho otec

Když se čerstvý vztah Matěje Matušky a Jany Strykové začal propírat v bulváru, zasáhl Matějův otec, syn Waldemara Matušky, Miroslav Matuška, a pokusil se uvést věci na pravou míru. Zvědavým novinářům prozradil, že vztah jeho syna s tehdejší partnerkou Danielou Horákovou procházel krizí již delší dobu, dokonce už v době jejího těhotenství. „Prakticky se to u nich jen zhoršovalo, takže jsem ani po narození holčičky neměl možnost je navštívit. Zdálo se mi to naprosto nevhodné,“ uvedl tehdy Miroslav Matuška pro AhaOnline.

Matěj se rozhodl vzdát nefungujícího vztahu a našel lásku u herečky Jany Strykové, kterou můžete znát především z divácky oblíbeného seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Jejich seznámení bylo skutečně netradiční, Matěj se totiž nejdříve zamiloval do hereččina hlasu během spolupráce na postprodukci seriálu Okresní přebor.

„Do jednoho dílu jsem namlouvala roli navigace, do které si mě Matěj podle hlasového rejstříku obsadil. Seznámili jsme se vlastně díky mému hlasu,“ zavzpomínala Stryková v rozhovoru pro iDNES. Ale Matějův pohled na první seznámení je trochu odlišný. Uvedl, že hlas byl až druhá věc, která ho na Strykové zaujala. „Na Janě mě zaujala její prsa, až pak její hlas,“ dodal.

Rodina vyměnila město za venkov

Ať už jejich seznámení proběhlo jakkoli, změnilo se v lásku, z níž vzešel syn Jáchym, který letos oslavil už 11. narozeniny. Rodina čím dál tím více začínala toužit po klidu, a tak nakonec dospěla k důležitému kroku – město vyměnila za venkov.

„Máme hodně živého syna a nemohli jsme pro něj sehnat školku. Pražské školky hodně chodí do divadla, povídají si o literatuře, mají edukativní pořady, což syna úplně nebavilo. Párkrát jsem zašla do ředitelny, kde jsem se dozvěděla, že můj syn má tendenci hrát si s klackem a odmítá ho vrátit, i když jdou do divadla,“ přiznala Stryková pro Prima Ženy, proč se také rozhodli pro život v Krkonoších.

Přestože dojíždění do Prahy za prací je náročné, už by se do města nikdy nevrátili. „V Krkonoších jsme si vybudovali oázu klidu, takový ostrov, kde se zastavil čas. Místo, kde si opravdu umím odpočinout,“ uvedla herečka pro Super.

Herečka Jana Stryková je absolventkou pražské DAMU a své první angažmá získala v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Postupně působila ve třech pražských divadlech, až se dopracovala do Činohry Národního divadla, kde je stálou členkou od roku 2017. Stryková se však nevěnuje pouze divadlu, natáčí filmy, seriály a působí také v dabingu.

Zdroj: Autorský text, Super, iDNES, AhaOnline, Wikipedie, PrimaŽeny, Instagram Jany Strykové