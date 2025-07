Tereza Brodská je šťastně vdanou paní již přes 30 let. Její manželství však ne vždy bylo idylické.

Tereza Brodská, dcera Vlastimila Brodského a Jany Brejchové, se vydala ve stejných stopách jako její rodiče a stala se z ní uznávaná česká herečka, která o seriálové, filmové ani divadelní role nemá nouzi. V poslední době se divákům připomínala především rolí Báry Jordánové, později Krausové, v seriálu Ulice, kde často řešila práci i lásku. Především ta zajímá její fanoušky. Na Osobnosti.cz jsme se tedy soustředili na to, s kým žije Tereza Brodská.

Manželství prošlo těžkou zkouškou

Tereza Brodská je již několik let šťastně vdanou paní, jejím manželem je fotograf Herbert Slavík. Není to však její první zkušenost s manželstvím, jejím prvním mužem byl španělský režisér Jordi Niubó. Manželství vydrželo pouhých 5 let, nicméně herečka ho rozhodně nijak nelituje. Dodnes má s bývalým mužem krásný vztah a rádi spolu občas zajdou na kávu.

Její osudovou láskou se stal až Herbert Slavík, s nímž tvoří pár přes 30 let. To může být pro některé fanoušky velké překvapení, protože herečka svého manžela do společnosti příliš nebere. Může se tak zdát, že je stále svobodná, ale je to přesně naopak. O manželích se výrazně psalo až ve chvíli, kdy se řešila nevěra ze strany Slavíka.

Když byl fotograf zachycen v kavárně s neznámou ženou, média okamžitě vypustila do světa spekulace o nevěře. Jenže něco takového Slavík ihned popřel. „Máte dost přesné informace. Pokud byste se mnou strávil jeden den, zjistíte, že se denně stýkám s mnoha ženami. Dokonce i s muži. Nemám totiž klasickou kancelář, ale úřaduji po kavárnách. A v ten den jsem zrovna zahájil výstavu fotografií ve Staroměstské radnici a slečna, se kterou jste mě zvěčnili, byla produkční výstavy. Řešili jsme spolu detaily, které jsme museli dotáhnout do konce,“ uvedl na pravou míru Slavík pro magazín Sedmička.

Foto: Nextfoto, Tereza Brodská na autogramiádě ke své knize Moje máma Jana Brejchová

Jenže jakmile se o něčem takovém začne psát, i když svému manželovi věříte, zůstane v manželství jakási stopa, něco nevyřčeného, co by vztah mohlo zcela zničit, i když se žádný z manželů ničím neprovinil. Ale manželství Terezy Brodské a Herberta Slavíka je silné a těžkou zkoušku nakonec ustálo.

Herečka je snem každého muže

Kdo by také opouštěl tak skvělou ženu, jako je právě Brodská. Jak se zdá, je snem každého muže, protože její manžel má přísný zákaz doma cokoli dělat. „Chlap by podle mě neměl luxovat a mýt nádobí. Nejsem feministicky založená, jsem spíš japonská žena. Chlap je chlap. Vidět Herberta, jak žehlí… nevím. To je dehonestující, asexuální. Nebo když chlap luxuje, je to trapné. Opravdu,“ prohlásila herečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, čímž mnoho žen vytočila doběla.

To ale není vše, čím šokovala společnost. Dodala: „Až ke stáru jsem pochopila, že je výborné být ve vztahu submisivní. To znamená, že na všechno přistoupíš. Na jakýkoli návrh. Je to hrozně pohodlné.“ Je jasné, kdo je u nich doma hlavou rodiny.

