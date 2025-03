Helena Vondráčková se musela kvůli výši svého důchodu obrátit na soud. A uspěla. Stejně se však na něj rozhodně nespoléhá.

Ačkoliv Helena Vondráčková už oslavila 77. narozeniny, rozhodně z ní není žádná zaslouženě lenošící důchodkyně. Ostatně, kdyby se měla spoléhat jen na výši svého důchodu, nejspíš by s ním jen těžko vycházela. Po celoživotní práci jí totiž byl vyměřen důchod jen ve výši 8 000 Kč. Zpěvačka se později obrátila na soud a ten potvrdil, že její důchod byl vyměřen v rozporu se zákonem a musí se stanovit znovu.

Úplně původně jí vyměřili pouhých 8 000 Kč

Helena Vondráčková odstartovala kariéru vítězstvím v pěvecké soutěži Hledáme nové talenty v roce 1964, hned následující rok se pak stala Zlatou slavicí. Poté se stala součástí tria Golden Kids a zahrála si třeba i v pohádce Šíleně smutná princezna. Sklízela úspěchy nejen doma, ale také v zahraničí. Ačkoliv za svou kariéru státu odvedla skutečně nemalé peníze ze svých zisků, výše vyměřeného důchodu ji rozhodně nepotěšila. Jak zjistila redakce Osobnosti.cz, už v roce 2011 jí byl vypočítán důchod ve výši pouhých 8 000 korun, který jí později zvedli na 13 000 korun.

Ani to však nebyla částka, se kterou by mohla být zpěvačka po celoživotní práci spokojená. „Zaskočilo mě to i pobavilo. Za celá ta léta 13 tisíc korun? V době, kdy jsem byla za socialismu pod agenturou Pragokoncert, mi přidělili honorář třetí, tehdy nejvyšší skupiny devět set korun. V zahraničí jsem státu vydělávala spoustu valut, protože jsme z výdělků museli předávat obrovské provize. Dnes jako by to neexistovalo,“ řekla serveru Plus7Dní. V roce 2023 jí soud dal za pravdu. Jakou konečnou výši důchodu zpěvačce nakonec vypočítali, však neprozradila.

Nejde jí o peníze, ale o princip

„Dnes se potvrdilo, že můj důchod byl vyměřen v rozporu se zákonem a musí být vyměřen znovu. Nešlo mi o peníze, ale o princip,“ uvedla na svých sociálních sítích po verdiktu soudu. Nutno podotknout, že Helena Vondráčková se rozhodně na český důchod nespoléhala a ani spoléhat nemusí. Ve svých 77 letech je stále pracovně aktivní a má toho v plánu možná ještě více než v předešlých letech.

Téměř celý loňský rok se nesl v duchu oslav jejích šedesáti let na hudební scéně. Se svým koncertním turné „Helena 60 let na scéně“ objela řadu českých i slovenských měst. A pokračuje i letos. V únoru tak vystoupila třeba na mega koncertě v pražské O2 aréně nebo v pardubickém Congress Centre, koncerty v rámci svého turné má naplánovány na celý letošní rok. Fanoušci také stále mohou navštívit unikátní výstavu v Tančícím domě, kde si u příležitosti tohoto výročí mohou prohlédnout řadu zpěvaččiných dobových kostýmů, fotografií i ocenění.

Zdroj: Autorský článek, Plus7Dní, Instagram Heleny Vondráčková