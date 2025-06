Bývalý americký prezident Joe Biden bojuje s rakovinou prostaty. Prognóza není dobrá, nemoc se rozšířila do kostí.

Bývalému americkému prezidentovi Joe Bidenovi byla diagnostikována rakovina prostaty, která metastázovala do kostí. Uvedla tak podle deníku People kancelář bývalého prezidenta, který nyní zvažuje možnosti léčby. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, k diagnóze došlo poté, co si stěžoval na močové potíže, které vedly lékaře k nalezení malého uzlíku na jeho prostatě.

Závažná diagnóza bývalého amerického prezidenta

V lednu letošního roku Joe Biden opustil úřad jako nejstarší úřadující prezident USA v historii na základě zdravotního stavu, jenž byl předmětem mnoha otázek celé jeho první funkční období. Nyní Bidenova kancelář učinila prohlášení, že bývalý americký prezident trpí rakovinou prostaty. Ta již bohužel metastazovala do kostí, což znamená, že prognóza není příliš dobrá. Lékaři nyní zvažují případné možnosti léčby.

Podpora od Donalda Trumpa

Poté, co se zpráva o jeho diagnóze objevila na veřejnosti, se bývalému prezidentovi dostalo podpory z mnoha stran. I od některých, od kterých by se to očekávalo skutečně nejméně. Úřadující americký prezident Donald Trump na své platformě sociálních médií Truth Social napsal, že on i první dáma Melania Trump jsou „zarmouceni zprávou o nedávné lékařské diagnóze Joea Bidena“.

Co víme o rakovině prostaty?

Rakovina prostaty je podle Healthline druhým nejčastějším typem rakoviny postihující muže, hned po rakovině kůže. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí také uvádí, že u 13 ze 100 mužů se v určitém okamžiku života rozvine rakovina prostaty a nejčastějším rizikovým faktorem je právě věk. Mezi běžné příznaky postupující rakoviny prostaty patří:

Častá, někdy naléhavá potřeba močení, zejména v noci

Slabý nebo přerušovaný proud moči

Bolest nebo pálení při močení

Ztráta kontroly nad močovým měchýřem

Ztráta kontroly nad vyprazdňováním střev

Bolestivá ejakulace a erektilní dysfunkce

Krev ve spermatu nebo moči

Bolest v dolní části zad, kyčlích nebo na hrudi

Zdroj: Autorský text, People, Healthline, Centres for Disease Control and Prevention, Truth Social Donalda Trumpa