Na hoře, jíž se přezdívá zabiják, se odehrál příběh, který má dva konce. Klára Kolouchová při sestupu zemřela, zatímco Nirmal Purdža stanul na vrcholu. Ačkoliv spolu v minulosti sdíleli respekt a přátelství, společnost se po tragédii rozdělila.

Klára Kolouchová během let posunula české horolezectví o kus dál. Dobyla Everest, K2 i Kančendžengu. Spousta lidí ji obdivovala a byla pro ně vlastně vzorem, jednak svými výkony, jednak odhodláním. Jak jsme ale na Osobnosti.cz zaznamenali, její smrt otevřela nepříjemnou debatu. Na sociálních sítích se objevily tvrdé výpady. Lidé jí vyčítali, že opustila rodinu a riskovala kvůli vlastnímu egu.

Zbytečná smrt vs. právo volby

Právě v den, kdy slavný horolezec Nirmal Purdža vylezl na svou padesátou osmitisícovku, se Klára Kolouchová vydala na sestup, ze kterého se už nevrátila. Podmínky byly podle něj extrémní. Tvrdý led, vichr a volné kameny ohrožovaly život každého, kdo se na horu vydal. Purdža přiznal, že šlo o jednu z jeho nejnebezpečnějších výprav.

„Věděla, do čeho jde, kdyby si vážila života a dětí, tak je teď živá,“ zaznělo v jednom z mnoha komentářů. Přitom právě její blízcí stáli vždy za ní. Režisér a dobrodruh Petr Horký se vůči vlně nenávisti veřejně ohradil na Facebooku. Připomněl, že Klára byla inspirací a příkladem toho, že i matka může jít za svým snem.

Vášeň, při níž se soustředila sama na sebe

„Hory jsou pro mne jako zázračný elixír, je tam vše – vášeň, radost, život, trápení, láska, bolest, odhodlání. Hory jsou mé nádherné vytržení z reality, krátkodobé a koncentrované,“ vyprávěla jen před pár měsíci v rozhovoru pro ProŽeny. Sama čelila dotazům na to, jak jde rodina a hory dohromady, často.

„Na expedici jsem v čistě pragmatickém módu ‚tady a teď‘. A mohu si dopřát ten úžasný luxus, kdy vystoupím ze všech svých stávajících rolí, neřeším, co se děje doma – na kopci na chvíli nejsem máma, manželka nebo manažerka. Čistě sobecky se soustředím jen sama na sebe a vše ostatní, co by mne rozptylovalo a rozněžňovalo, tedy včetně rodiny, vypouštím,“ popsala, jaké pocity ji při její vášni provázely.

Jak to vidí naši čtenáři

Pro mnoho lidí zřejmě těžko uchopitelné rozpoložení. A nás na Osobnosti.cz zajímalo, jak jsou na tom naši čtenáři. Položili jsme jim tedy jednoduchou otázku: Může rodič riskovat, když má děti? Odpovědi ukázaly, jak odlišně lidé vnímají stejný příběh.

„Mám pro Kláru pochopení. Sama mám dvě děti a vím, jak důležité je neztratit sama sebe. A taky jak těžké, zvlášť, když jsou malé. Její smrt mě rozesmutnila, ale nikdy bych ji nesoudila.“ – Petra z Liberce

„Myslím si, že by se rodiče měli chovat zodpovědněji. Podle mě jsou chvíle, kdy je třeba dát své sny stranou. Nehoda se může stát vždycky, ale jít jí takhle naproti, to je pro mě moc.“ – Martin z Ostravy

„Kolouchová podle mě nebyla nezodpovědná. Naopak. Ukázala, že ženy nemusí odhodit svůj život stranou, když se stanou matkami. I když tu už Klára není, zůstává jako připomínka toho, že svoboda něco stojí.“ – Jitka z Bechyně

Zdroj: Autorský text, iSport, Facebook Petr Horký, ProŽeny