Zdálo se, že Kate Middleton a Meghan Markle toho mají mnoho společného, nicméně každá zvolila jiný přístup k životu uvnitř královské rodiny.

Spousta lidí předpokládala, že Kate Middleton a Meghan Markle budou po vstupu do britské královské rodiny „nejlepšími kamarádkami“. Zdálo se totiž, že toho mají spoustu společného, pocházejí z rodin vyšší střední třídy, studovaly na soukromých školách a provdaly se za prince britské královské rodiny. Jenže se ukázalo, že mají odlišný přístup k životu v královské rodině. Osobnosti.cz daly dohromady několik rozdílů v jejich (ne)splynutí s královskou rodinou.

Svědectví bývalých zaměstnanců

Bývalí členové palácového personálu uvedli, že každá svůj vstup do jedné z nejvlivnějších rodin světa pojala trochu jinak. Podle DailyMail se tomuto tématu věnoval ve své knize Yes, Ma’am: The Secret Life Of Royal Servants královský autor Tom Quinn. Podle něj například jeden ze zaměstnanců uvedl, že Meghan se soustředila na to, jak se stát nejznámější a nejoblíbenější členkou královské rodiny.

Další tvrdil, že Meghan měla pronést větu: „Co Diana začala, chci dokončit.“ Řeč měla být především o charitativní činnosti. Jenže se jí nic z toho příliš nepovedlo. Mnoho zaměstnanců se přiklání k názoru, že Meghan náročnost života v britské královské rodině podcenila. Hýřila sebevědomím a každou schůzku chtěla vést, někdy se zdálo, že si myslí, že zná věci lépe než instituce, která funguje už přes 1 000 let, a to zřejmě zapříčinilo její problémy s přizpůsobením se chodu rodiny.

O svých potížích Meghan otevřeně promluvila u Oprah Winfrey, kde mimo jiné uvedla, že „se neustále cítila osamělá a odstřižena od přátel i od rodiny“. To mělo velmi negativní vliv na její psychické zdraví, dokonce uvedla, že v jednu chvíli nechtěla žít. Situace nakonec vyústila v odchod Harryho s Meghan za oceán do Kalifornie.

Zcela odlišný přístup princezny Kate

To, oč se celou dobu Meghan snažila, se povedlo právě Kate Middleton, a to zcela přirozeně bez jakéhokoli nátlaku na rodinu i veřejnost. Co udělala jinak, že je jako členka královské rodiny tak úspěšná? Přestože její přechod z obyčejné dívky k princezně také nebyl příliš snadný, její střízlivější přístup a pokora jí zajistily, že se stala nejoblíbenější členkou britské královské rodiny. Zaměstnanci paláce popsali Kate jako někoho, kdo pomalu a pečlivě vstřebává atmosféru místa, vztahy mezi lidmi a pravidla.

Rozhodně nebyla někým, kdo se ihned vrhne do práce a snaží se všechno změnit. Ale možná nejdůležitějším rozdílem mezi přístupem obou žen ke královskému životu bylo, že Kate byla připravena nechat se vést nejen od Williama, ale také od personálu. A její konání hezky popisuje odbornice na královskou rodinu Jennie Bond, kterou cituje deník TheSun: „Kate se všemožně snaží pomáhat druhým, znevýhodněným, mladým a nyní i těm, kteří trpí rakovinou. Není to pro peníze, slávu ani aby se dělala lepší. Je to proto, aby pomáhala lidem, kteří jsou v nesnázích nebo těžkostech, a aby konala dobro.“

Zdroj: Autorský článek, DailyMail, YouTube – Oprah Winfrey Interview, TheSun