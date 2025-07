U herce Pavla Trávníčka zasahovala rychlá záchranná služba. Herec se nacházel v kritickém stavu a musel podstoupit okamžitou operaci.

Herec Pavel Trávníček skončil v nemocnici s potížemi se srdcem. Po převozu musel okamžitě podstoupit akutní operaci na kardiologii, zřejmě šlo o selhání srdce. Jeho rodina nyní zažívá velmi náročné chvíle, přestože zákrok podle výpovědi lékařů dopadl dobře, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili.

Herec byl v kritickém stavu

Představitel krásných pohádkových princů náhle zkolaboval. Po příjezdu rychlé záchranné služby byl sice při vědomí, ale lékaři na základě jeho vážného stavu rozhodli, že musí být ihned převezen do nemocnice, kde se podrobil důkladnému vyšetření. Nebylo na co čekat, ihned jel na operační sál a musel podstoupit operaci srdce.

Zákrok naštěstí dopadl dobře, herec dokonce už pomýšlí na návrat do práce. „Je to dobrý. Počítám, že se vrátím co nejdřív do práce,“ řekl bezprostředně po operaci pro Blesk. Naštěstí ale příliš spěchat nemusí, protože i divadla mají prázdniny. S tím počítala i jeho manželka Monika, která na svém Instagramu uvedla, že se těší na volnější režim a společný čas s rodinou. V tu dobu ještě nikdo z nich netušil, že jim léto začne poněkud nešťastně.

Již dříve ho trápily zdravotní problémy

U Trávníčka to nejsou první takto vážné zdravotní problémy. Už dříve v roce 2022 během vánočních svátků musela u něj doma zasahovat záchranka kvůli potížím s dýcháním. Tehdy však na operační sál nemusel. Krušné chvíle zažil i v roce 2014, kvůli vážné nemoci musel podstoupit operaci na urologii. Velkou oporou je mu jeho manželka Monika, kterou samozřejmě celá situace vylekala.

Dvojice je spolu už dvacet let, brali se v roce 2015, takže je letos čeká desáté výročí svatby. Mají syna Maxmiliána, jemuž je osm let. Monika již dříve přiznala, že na manželovi obdivuje jeho vitalitu a sportovního ducha. Přesto se o něj bála nejen v době, kdy byl vážně nemocný, ale i při natáčení Pevnosti Boyard, jehož se účastnil ve svých 66 letech, kde byla potřeba velká příprava a fyzická kondice. Před dvěma lety si poradil i se StarDance, takže o jeho fyzičce asi nemůže být pochyb, a to už mu táhne na pětasedmdesát. Věřme, že oblíbený herec bude brzy zase jako rybička.

