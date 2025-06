Zbyněk Stanjura chtěl získat body navíc od občanů Moravskoslezského kraje, ale možná si svým výrokem ještě více ublížil.

Ministr financí Zbyněk Stanjura dostal bídu od svých krajanů z Moravskoslezského kraje, když se zřejmě domníval, že svým výrokem na sociálních sítích udělá na místní občany dojem, jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali. Podle jejich názorů, když už se pyšní, že patří mezi ně, měl by pro obyvatele tohoto koutu České republiky dělat více.

Příliš bodů nezískal

„Moravskoslezský kraj je od narození mým domovem. Na rozdíl od politických konkurentů nemusím předstírat, že sem patřím a že mě reálné problémy místních zajímají,“ nechal se slyšet Zbyněk Stanjura, ministr financí, na svém profilu sociální sítě X. Zřejmě se snaží tímto způsobem získat hlasy místních občanů pro nadcházející podzimní volby.

Protože právě Moravskoslezský kraj patří ke čtyřem nejdůležitějším, jež rozhodnou, jak letošní volby do Poslanecké sněmovny dopadnou. Stanjura bude v podzimních volbách kandidovat v Moravskoslezském kraji proti předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi nebo šéfce KSČM Kateřině Konečné.

Moravskoslezský kraj je od narození mým domovem. Já na rozdíl od politických konkurentů nemusím předstírat, že sem patřím a že mě reálné problémy místních zajímají. pic.twitter.com/N6pbdKnjS8 — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) June 2, 2025

Stanjura se tak chtěl opřít do svého politického konkurenta Andreje Babiše. Ten do Moravskoslezského kraje již několikrát zavítal a nutno podotknout, že zde slaví velký úspěch. Navštívil samozřejmě Ostravu, ale objevil se i v Opavě, Havířově, Třinci, Karviné či Vratimově. Stojí se na něj fronty a jak staří, tak mladí si s ním chtěj pořídit selfie.

Občané ho nepochválili

Jenže obyvatele Moravskoslezského kraje svým výrokem Stanjura spíše rozčílil, než aby jim udělal radost. Místo toho na adresu Stanjury padaly komentáře ve smyslu, že Babiš se sice občas chová jako šašek, když tvrdí, jak mu na místních záleží, ale Stanjura jako krajan pro svou domovinu téměř nic neudělal. Někteří mu připomněli vysoké dluhy, když stál v čele Opavy.

Jiní se zase nebáli vytáhnout téma povodně. Finanční pomoc ve výši 468 milionů, kterou měl stát MS kraji proplatit, nakonec nepřijde. Na tento fakt si stěžoval i hejtman kraje za ANO Josef Bělica. Byl to totiž právě Stanjura, kdo mu dal vědět, že kvůli stavu státního rozpočtu prostředky nejsou k dispozici. Stanjura teď možná lituje, že se vůbec ke své domovině vyjadřoval. Nedávno prohlásil, že ani neočekává, že by v kraji zvítězil. „Reálně cílíme na to, abychom byli na druhém místě a obhájili alespoň šest mandátů,“ řekl pro iDNES. S takovou bude za ono druhé místo ještě vděčný.

