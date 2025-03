Bývalý fotbalista David Beckham dávno ukončil kariéru, přesto je stále středem pozornosti. Není se co divit, že si rád utíká odpočinout za svými slepicemi.

David Beckham, fotbalová legenda a módní ikona, se v soukromí věnuje věcem, které by vás možná nenapadly. Se svými fanoušky se na sociálních sítích kromě jiného dělí také o záběry ze své farmy, již si vybudoval vedle svého luxusního rodinného sídla v hrabství Oxfordshire. V redakci Osobnsoti.cz nás zaujal hlavně příspěvek, v němž se pochlubil, jak ho zbožňují jeho slepice, které dostal od manželky Victorie k Vánocům.

Luxusní sídlo i farma zároveň

David Beckham je muž mnoha tváří. Bývalý úspěšný fotbalista se stal zároveň módní ikonou, modelem a tváří mnoha oděvních značek. Pustil se také do podnikání. Je vlastníkem fotbalového klubu Inter Miami CF, na trh uvedl whisky Haig Club nebo řadu vlastní kosmetiky House 99. Málokdo však ví, že David Beckham si zamiloval farmaření. Na rozlehlém sídle poblíž Cotswolds má kromě luxusní obytné části, tenisového kurtu nebo obřího bazénu také svou vlastní farmu.

Teď potěšil fanoušky kouzelným videem se slepicemi, které dostal od své drahé polovičky jako vánoční dárek. Slepičky mají krásný kurník hned vedle luxusního skleníku a David natáčí, jak ho toto hejno opravdu miluje. Když totiž otevře kurník, slepice s kohoutem vyběhnout ven a pak už ho následují všude, kam se hne. Fanoušci se tak mohou porozhlédnout po krásně upravené zahradě, kde na letošní osázení čekají vyvýšené záhony a pečlivě pěstované ovocné stromky.

Na farmě také včelaří a pěstuje vlastní plodiny

David je ze slepiček evidentně nadšený a nemůže se ubránit smíchu, když vidí, jak za ním legračně poskakují a kvokají. „David a jeho slepičí gang,“ napsala jedna z komentujících. „Život na farmě je ten nejlepší život,“ přidává se s komentářem další z mnoha fanoušků. A David Beckham s ním jistě souhlasí. Se svými slepicemi se pochlubí rád, ale zamiloval si ještě dalšího koníčka.

V dobách pandemie se nudil, a tak se pustil do včelaření. Dnes už je zkušeným včelařem a na svém instagramovém profilu zveřejňuje příspěvky z péče o jeho včelstva, vytáčení medu, zkoumání pláství a dalších činností, které s včelařením souvisí. I když by si už do konce života mohl vyložit nohy na gauč, zdá se, že zahálka není nic pro něj. S manželkou Victorií, s níž se vzali v roce 1999 a platí za jeden z nejstabilnějších párů showbusinessu, žijí opravdu aktivní život. Naposledy je fanoušci mohli vidět na právě proběhlém Pařížském týdnu módy, kde opět ohromili dokonalým vzhledem a elegantními outfity.

Zdroj: Autorský text, Instagram Davida Backhama