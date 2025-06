Dnes má herec Michal Dlouhý šťastnou rodinu, kterou by za nic nevyměnil. Dlouho však trvalo, než tu pravou našel.

Michal Dlouhý má slabost pro krásné ženy. Než se však nadobro usadil, byl jeho bouřlivý život pod drobnohledem médií. Vztahy s krásnými herečkami mu nevyšly a on platil za divocha, který se otočí za každou sukní. To už je všechno pryč. Dnes je už dvacet let spokojený po boku manželky Zuzany, se kterou se seznámil díky tenisu. I jeho dvě dcery už vyrostly do krásy. Jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, nedávno je vyvedl do společnosti. Zdá se, že bude mít co dělat, aby stíhal odhánět nápadníky.

Dlouhý se dlouho nemohl usadit

Herec Michal Dlouhý se dlouhou dobu nemohl usadit. Získal si pověst proutníka a jeho vztahy se známými herečkami se těšily velké pozornosti médií. Nejprve sedm let randil se Sabinou Laurinovou. Pak se začal objevovat po boku o dost mladší Lucie Vondráčkové. Možná i pozornost médií stála za tím, že mu vztahy nevycházely. Osudovou lásku tak našel až po boku krásné Zuzany, kterou si našel úplně mimo branži. Jejich seznámení zařídila společná láska k tenisu.

„Bylo to roztomilý. Když jsem přišel na první mistrák do Rudný, tak tam stála vystajlovaná holčička v tenisovém oblečení, podívala se na mě a řekla: ‚Tohle s námi bude hrát tenis?!‘ Tak jsem si řekl: ‚To je žena mého srdce! Tu musím získat!‘ Trvalo to dlouho, ale povedlo se. Mám divadlo strašně rád, ale nikdy bych ho nevyměnil za svoji rodinu,“ vzpomínal před pár lety pro Rozhlas Dvojku na seznámení s jeho manželkou Zuzanou.

Už si musí hlídat i krásné dcery

Ta se původně živila jako letuška. Dnes však už létání pověsila na hřebíky a vyučuje angličtinu na soukromé škole. Ve spokojeném manželství už jsou s Michalem Dlouhým skoro dvacet let a společně vychovávají dvě dcery, osmnáctiletou Karolínu a patnáctiletou Annu. Všechny své tři krásky loni Dlouhý vyvedl na natáčení soutěže StarDance a je jasné, že teď už si nemusí hlídat jen svou manželku. I obě dcery se mu povedly a nejspíš tak nestíhá odhánět jejich nápadníky.

Ačkoliv by rodinu za svou práci nevyměnil, rozhodně to neznamená, že zahálí. Diváci jej mohou pravidelně vídat v představeních ve Švandově divadle a v Divadle Na Fidlovačce. Na televizi Prima právě startuje nový seriál O lidech a koních, kde si Dlouhý střihne hlavní roli. V létě se také diváci v kinech mohou těšit na komedii Kouzlo derby z fotbalového prostředí. Tady se Michal Dlouhý představí v roli fotbalového komentátora.

Zdroj: Autorský text, DvojkaRozhlas, Super