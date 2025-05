Václav Kopta slaví se svou milovanou manželkou Simonou Vrbickou 30 let od svatby. Prozradili tajemství jejich šťastného manželství.

Herec Václav Kopta se může pyšnit harmonickým manželstvím. Letos se svou manželkou Simonou Vrbickou oslavili krásných 30 let, nicméně za celou dobu společně stráveného času se ti dva nedokážou shodnout, jak se vlastně poznali. Jedno je ale jisté, není důležité, jak se to stalo, důležité je, že jejich láska stále kvete. Na Osobnosti.cz jsme se podívali i na to, jestli je jejich manželství opravdu tak idylické.

Jak se Kopta se ženou seznámil

Dlouholetou manželkou Václava Kopty je česká herečka Simona Vrbická, s níž se herec poprvé setkal během studií hudebně dramatického oboru na Pražské konzervatoři. Pak se ovšem jejich názory, jak se vlastně poznali, rozcházejí. Vrbická v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínala, jak to podle ní tehdy bylo. „Dali jsme se dohromady tak, že jsme spolu hráli a báli jsme se dívat do očí. Tam ta láska přeskočila,“ řekla.

Ovšem Kopta to vidí úplně jinak. Zamiloval se do své budoucí manželky na studentském večírku, když se probíral z alkoholových mrákot. „Vypadala jako anděl, zářily jí ty blond vlasy. Když viděla ty moje ostatky, podívala se na mě a zeptala se, jestli si nechci zahrát pexeso. Tam jsem pochopil, že jsi světlo na konci tunelu a musím toho špatného života zanechat,“ vyprávěl herec taktéž u Honzy Dědka.

Jaké je tajemství jejich manželského štěstí

A jaký recept mají na dobře fungující manželství? Oba přiznávají, že krize byly, není možné, aby se za tak dlouhý společně strávený čas neobjevil ani jeden mráček, ale právě i ty špatné chvíle jsou podle herce pro vztah tím dobrým pojidlem. Přirovnává je k bouřce za parných letních dní, která zase na chvíli pročistí vzduch. „Na všechny životní karamboly, které nás potkaly, jsme byli dva. Díky tomu jsme je ustáli a pochopili, že jsme dobrý tým. Hlavně nás potom stmelily děti, kterých jsme se dočkali až po dlouhé době,“ svěřila se Vrbická pro Deník.

Kopta s Vrbickou se vzali až po 12 letech vztahu a dnes slaví krásných 30 společných let jako manželé. Vychovali dceru Janu a syna Františka, obě děti jdou ve šlépějích svých rodičů a dali se na uměleckou dráhu, jak uvádí Blesk. Nedávno manželé sdíleli snímky ze svatby, pod nimiž se strhla lavina dojemných komentářů nejen od fanoušků, ale také jejich kolegů z branže.

