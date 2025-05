Roman Červenka potvrdil krach manželství se svou ženou Veronikou Machovou. Vztah procházel dlouhodobou krizí.

Štěstí ve hře, neštěstí v lásce, toto rčení zřejmě bohužel platí pro hokejovou hvězdu Romana Červenku, který před pár dny přiznal rozpad manželství s jeho ženou Veronikou Machovou, Českou Miss World 2010. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jestli za to nemůže kontroverzní politička.

Hokejista a královna krásy

Roky patřili Červenka a Machová k nejideálnějším párům českého veřejného života. V roce 2012 se jim narodil syn Denis a v roce 2015 měli tajnou svatbu. Dokonalá dvojice tvoří pár už řadu let a zdálo se, že každou překážku, která jim stála v cestě, společně úspěšně zdolali. Machová dokonce neváhala cestovat za svým manželem až daleko na Sibiř nebo do Kanady, nakonec se rodina v roce 2016 usadila ve Švýcarsku, kde našla druhý domov.

Společně jako rodina toho překonali mnoho, nicméně se zdá, že jedna věc přece jen nenávratně narušila manželství těchto dvou úspěšných lidí – Červenka se měl údajně zaplést s kontroverzní političkou Romanou Tabakovou, s touto informací přišel deník Blesk. Ta dříve působila jako poslankyně slovenské Národní rady, proslavila se svými kontroverzními výroky i veřejným vystupováním.

Ačkoli se nejdříve spekulovalo nad nevěrou ze strany Machové s bohatým Švýcarem, byly to jen pomluvy, které byly později vyvráceny. „Poznala jsem v hokeji jen jednu holku, která je neskutečně hodná, srdečná a rozdala by se. A to je ona. Samozřejmě se vůbec nemůžu a nechci vyjadřovat k jejich vztahu a manželství. Každopádně miliardář ze Švýcarska je úplný blud. Veronika je v Rakousku a nikoho nemá, je nejlepší mámou pro Denise,“ uvedla nejmenovaná osoba z jejího blízkého okolí pro eXtra.

Dlouhodobá krize v manželství

Přestože románek Červenky a Tabakové ještě nebyl oficiálně potvrzen, nebyl zatím z ničí strany ani vyvrácen. Nicméně krach manželství je zřejmě výsledkem již dlouhodobé krize ve vztahu této dvojice, už dříve se úspěšný hokejista netajil tím, že jim to s manželkou skřípe. Údajně se společně snažili zachránit manželství především kvůli synovi.

