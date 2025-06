Leoš Mareš si rád užívá luxusu, to ale neznamená, že neocení i bydlení na venkově. Dlouhé roky totiž vlastní chalupu na Jindřichohradecku.

Leoš Mareš – kdo by neznal tuto významnou, ale také výstřední postavu českého showbyznysu. A protože je tento ostřílený moderátor zvyklý vydělávat hromady peněz, všude kolem něj je to vidět. On sám je v podstatě synonymem pro náročnost, lesk a styl. Jeho životním postojem se stal luxus: drahá a rychlá auta, drahé a lesklé obleky, nadstandardní bydlení. A na to jsme se na Osobnosti.cz podívali zblízka.

Bydlení podle Mareše

Marešovy zásadní nemovitosti jsou dvě – obrovský byt v Praze a zrekonstruovaný statek v jižních Čechách. Mluvíme-li u některých umělců o minimalisticky pojatém stylu bydlení, u Leoše je to pravý opak. O skromnosti rozhodně hovořit nelze, alespoň v případě jeho pražského bytu na Břevnově, který je ukázkou moderny a luxusu.

Leoš Mareš s rodinou ale netráví čas pouze tady. Hodně rád cestuje a z fotek na jeho instagramu tak lze vyčíst, že se v posledních letech podíval do Londýna, USA, Paříže, Rakouska, ale také do Ghany. Někdy s rodinou, někdy v rámci jiných cest. A tak byste ho možná netipovali za majitele klasického vesnického stavení.

Z venkovské ruiny palác

Typické venkovské sídlo má Leoš Mareš na jihu Čech. Tam si původně s bývalou manželkou pořídili téměř rozpadlý statek už před dvaceti lety. A co z této nemovitosti vyrostlo: jak jinak než pohodlím hýřící sídlo s bazénem a s garáží pro tři vozidla. A vše bylo zřízeno i vybaveno s nebývalým vkusem – design, cit pro detail, estetika. Dům je vystavěn tak, jak to u statků kdysi bývalo – tvar písmene U a velké nádvoří, uzavřené bránou. A tento půdorys zůstal stavbě zachován.

I když je dnes chalupa zcela nová, dýchá na člověka rustikálním kouzlem. Nechybí tři ložnice, kuchyň, prostorný obývák s krbem či letní kuchyně s posezením. Dům je prostě takový, jaký je styl Leoše Mareše. Unikátní. A v tomto útočišti ve vesničce Záblatí dokáží Marešovi všechno hodit za hlavu, užívat si rodinu a odpočívat. Ona totiž i procházka českou krajinou za koníky nebo krávami má své kouzlo, které ocení hlavně jeho malá dcerka Alex.

Zdroje: Autorský text, Blesk, AhaOnline, Instagram Leoše Mareše