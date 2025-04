Dcera Jany Paulové Anežka si pro svou maminku připravila obrovské překvapení. Stane se díky ní podruhé babičkou

Jana Paulová v polovině února oslavila 70. narozeniny. Největší radost měla z dárku, který si pro ni připravila její mladší dcera Anežka.

Jana Paulová oslavila 19. února 2025 jubilejní 70. narozeniny a dočkala se toho nejkrásnějšího dárku, jaký si jen mohla přát. Její dcera Anežka Svobodová si pro svou maminku připravila velké překvapení a my vám na Osobnosti.cz prozradíme, čím jí udělala takovou radost.

Na babičku rozhodně nevypadá

Jana Paulová je krásná žena, která má elánu na rozdávání. Málokdo by jí tipoval její věk. Přesto však v polovině února tato vždy usměvavá dáma oslavila jubilejní 70. narozeniny. Obdržela několik nádherných darů a také květin, ale nic se nevyrovná tomu, co si pro ni připravila její dcera Anežka, která již mnoho let žije na Normanských ostrovech severně od francouzského pobřeží v Lamanšském průlivu, jak uvádí Blesk.

Takový dar za žádné peníze koupit nelze, a přesto udělal herečce tu největší radost. Bude z ní dvojnásobná babička, její dcera Anežka čeká miminko. „Mě potěšilo, že jsem se toho vůbec dožila. Od dcery jsem dostala úžasný dárek. Ona čeká druhé miminko, takže budu podruhé babička,“ vyjádřila své nadšení Jana Paulová pro redakci eXtra.

Na herečku samozřejmě nezapomněl ani její dlouholetý manžel, s nímž žije už téměř 48 let. Ten ji štědře obdaroval křišťálem od jejího oblíbeného návrháře, dovolenými a voucherem na letenku, což se rozhodně bude hodit vzhledem k tomu, že obě její dcery žijí za mořem. Starší Adéla dokonce až v daleké Indii.

Chce se věnovat rodině

Jana Paulová byla poslední dobou zavalená prací, nabídky se jen hrnuly, hrála jedno divadelní představení za druhým, natáčela, vidět ji můžete například v seriálu Jedna rodina, loni na podzim se dokonce zúčastnila taneční soutěže StarDance, což bylo nejen fyzicky, ale i psychicky velmi náročné. Nyní ze zdravotních důvodů vystřídala v moderování pořadu Prostřeno! dlouholetou stálici Janu Bouškovou.

„Teď se potřebuji rozhodnout, co budu dělat dál a jaké nabídky vůbec přijmu. Od srpna jsem neměla čas na nic jiného než na práci. Potřebuji teď vypnout, věnovat se rodině a vymyslet, na co si chci udělat čas a na co nechci,“ dodala.

