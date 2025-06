Švagr Martina Dejdara měl velké plány. Z producenta se však stal doživotním vězněm

Známý herec Martin Dejdar se od svého povedeného švagra dávno distancoval. Kdysi však spolu podnikali.

Známý herec Martin Dejdar se přiženil do rodiny nechvalně proslulého Michaela Švába. Se švagrem, který si dnes za vraždy odpykává doživotní trest, dokonce společně podnikal. Jejich projekt však skončil krachem a velkými dluhy. Na Osobnosti.cz musíme zdůraznit, že Dejdar vše poctivě splatil, Na druhou stranu jeho švagr se vydal na dráhu zločinu a do historie se jeho gang zapsal jako jeden z nejbrutálnějších.

Původně nic nenasvědčovalo tomu, jak vše skončí

Slavného herce a moderátora Martina Dejdara asi není třeba představovat. Zatímco jeho kariéra je veřejnosti dobře známa, už méně se ví, že se přiženil do rodiny, ze které vzešel jeden nechvalně známý kriminálník – Michael Šváb. Na dráhu zločinu se však dal až poté, co s ním Dejdar přerušil spolupráci. Úplně původně nic nenasvědčovalo tomu, že nakonec stráví zbytek svého života ve vězení.

Michael Šváb měl velké plány a v roce 1988, když mu bylo 21 let, emigroval na Aljašku. Jedním z jeho snů bylo také stát se filmovým producentem a tento obor měl později údajně v Los Angeles studovat. V roce 1994 se z emigrace vrátil a s sebou si přivezl i snoubenku Camillu. Se svou sestrou Danielou, která se vdávala právě za Dejdara, tak uspořádali dvojitou svatbu. Společně se svým švagrem se také pustil do velkolepého plánu.

Vězení ho nenapravilo, vrátil se tam na doživotí

Společně produkovali film Panství z roku 1999. Jeden z nejdražších českých filmů však skončil jako propadák, a to i z důvodů, že selhala zahraniční distribuce. Oba se tak rázem ocitli ve velkých dluzích. Zatímco Martin Dejdar deset let dřel, aby milionové dluhy splatil, jeho švagr se rozhodl k penězům dostat jiným způsobem. V roce 2001 byl odsouzen za zpronevěru 11 milionů korun, když sliboval produkci seriálu Bídníci zajištění účasti herce Johna Malkoviche. Ani pobyt ve vězení jej však nenapravil. Ba co hůř, teď teprve se stal skutečným zločincem.

Spolu se svými komplici z takzvaného Švábova gangu začali vydírat bohaté podnikatele, které unášeli do zahraničí. Netrvalo dlouho, než poblíž Dubaje zavraždili prvního podnikatele. Policie se gangu naštěstí brzy dostala na stopu a jejich řádění nakonec skončilo „jen“ dvěma prokázanými vraždami. Jejich seznam podnikatelů však byl mnohem delší a je jasné, že by v trestné činnosti skupina pokračovala i nadále. Michael Šváb si za dvě vraždy a vydírání odnesl v roce 2014 od soudu doživotní trest. Martin Dejdar se od svého švagra už dávno distancoval a žádné kontakty s ním neudržuje.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Euro, Wikipedie – Švábův gang