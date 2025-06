„Vzala byste si mě?“ zeptal se v nedávné době exprezident Miloš Zeman moderátorky během rozhovoru. Zjistěte, zda si ji opravdu chtěl vzít.

Přestože je Miloš Zeman na odpočinku, jsou jeho politické názory a postoje žádané. V nedávné době dělal například rozhovor pro pořad Napřímo na TN Live, což jsme na Osobnosti.cz nemohli minout. Během svého povídání však udělal něco nečekaného.

Nejsme v tom sami

Nejdříve je ale třeba lehce nastínit pozadí celé situace. Česká republika je součástí NATO (tedy Severoatlantické aliance) od roku 1999. Členství nám poskytuje kolektivní ochranu v případě napadení. Výhody pro nás skýtá i EU, do které patříme od roku 2004, mezi její přínosy patří volný pohyb osob, zboží a služeb a jednotný trh. A současný prezident Petr Pavel je zastáncem obou, členství podle něj představuje garanci bezpečnosti a prosperity. A to obzvlášť v této složité době, kdy v Evropě panuje válečný stav, připomíná portál ČT24.

Přesvědčení Petra Pavla je natolik silné, že se v nedávné době nechal v podcastu Bruselský diktát slyšet, že zpochybňování členství pro něj představuje nepřekročitelnou hranici při jmenování ministrů do případné nové vlády. Tato jeho slova následně vyvolala prudkou reakci například od předsedy SPD Tomia Okamury nebo předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné. Podle nich by prezident v případě nejmenování ministra s takovým postojem překročil své pravomoci. Ne každý to tak ale vidí.

Žádost o ruku? Ano, ale takto to bylo celé

Před pár dny poskytl bývalý prezident Miloš Zeman rozhovor pro pořad Napřímo. A během něho udělal něco, co rozhodně nikdo nečekal. Moderátorku Michaelu Indrákovou totiž požádal o ruku! Nikoliv ale proto, že by mu moderátorka natolik učarovala, nýbrž proto, aby se tak mohl lépe vyjádřit o sdělení svého nástupce Petra Pavla.

„Podle ústavy prezident jmenuje ministry na návrh premiéra. Návrh v češtině znamená, že ho můžete buď přijmout, nebo odmítnout,“ vysvětloval v rozhovoru Zeman. To podle něj znamená, že prezident má právo návrh odmítnout. „Jako kdybych dal návrh krásné dívce, jako jste například vy, aby si mě vzala, tak vy byste podle tohoto výkladu ústavy neměla právo můj návrh odmítnout a musela byste si mě vzít,“ doplnil exprezident svou myšlenku příkladem. Načež se jí zeptal, jestli by si ho vzala. Moderátorka jeho návrh přešla s mírným pousmáním. Z daného vyjádření každopádně vyplývá, že exprezident Miloš Zeman v jednání Petra Pavla nic protiústavního nespatřuje.

Zdroje: Autorský text, ČT24, HospodářskéNoviny, Napřímo – Miloš Zeman