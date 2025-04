Jak je to s vydáním Radovana Krejčíře zpět do ČR? Dle tamního ministerstva se hned tak nevrátí

Radovan Krejčíř si stále odpykává svůj 35letý trest za mřížemi v Jihoafrické republice. Nyní tamní ministerstvo uvedlo, jak to bude s jeho vydáním.

Radovan Krejčíř si od roku 2015 odpykává svůj 35letý trest v Jihoafrické republice za svou kriminální činnost v tamní oblasti. Česká republika se od té doby snaží o jeho vydání zpět, ale neúspěšně. Nedávno se začalo spekulovat, že by se Radoval Krejčíř po letech mohl opět podívat do Česka, nyní jsme na Osobnosti.cz zjistili, jaký verdikt JAR vydala.

Pojede Krejčíř „domů“?

Krejčíř se nedávno svěřil pro investigativní web Odkryto, že je zde možnost, že by se mohl vrátit zpět do Česka. Tvrdil, že za to může změna vlády v JAR, která už nechtěla utrácet další peníze za jeho věznění. Jeho pobyt za mřížemi ji totiž stojí nemalé peníze. Za dobu, kdy byl Krejčíř odsouzen a umístěn do místního vězení, na něj měla vláda vynaložit v přepočtu neuvěřitelné 2 miliardy korun.

„Já jsem to tady slyšel, že tady je nová vláda a že chtějí, abych jel domů. Takže nevím jako, jak to je. Čekám na nějaké informace k tomu. Říkají, že je to ve vyjednávání teďka, že to je aktuální,“ nechal se slyšet sám Krejčíř v rozhovoru s novinářem Jiřím Hynkem pro Odkryto. Jak se ale ukázalo, důvod k radosti zřejmě mít nebude.

JAR a Česká republika nemají mezi sebou uzavřenou dohodu o výměně vězňů, což znamená, že si Krejčíř musí před vydáním zpět do Česka nejdříve odpykat svůj 35letý trest v JAR. „Osobu nelze vydat během výkonu trestu nebo před dokončením místního řízení,“ uvedl věci na pravou míru mluvčí ministerstva Terence Manasa pro News24.

Hospodářská kriminální činnost

Radovan Krejčíř patří k nejznámějším českým podnikatelům kvůli své hospodářské kriminální činnosti, na jejímž základě si přišel na skutečně pohádkové jmění. Jednou z jeho nejznámějších kauz je tunelování státního podniku Čepro.

Dále má pak na svědomí podvody, padělání, neštítil se ani takových kroků, jako je plánování vraždy a v neposlední řadě ho proslavil jeho útěk z vily v Černošicích v roce 2005 na Seychelské ostrovy, odkud nakonec zamířil do JAR, kde pokračoval v páchání trestné činnosti. Zde si v roce 2016 vyslechl trest 35 let za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami, jak shrnuje Blesk.

