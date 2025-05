Václav Svoboda i jeho seriálový Lumír Nykl se pustili do hubnutí. Slaví první úspěchy

Václav Svoboda opět vyhlásil válku kilům navíc. Po 6 týdnech hubnutí se pochlubil s prvními výsledky, které jsou chvályhodné.

Václav Svoboda, oblíbený herec, který už dlouhá léta ztvárňuje jednu z hlavních postav nekonečného seriálu Ulice, Lumíra Nykla, se rozhodl zhubnout. Aby si svůj záměr pojistil, se svými plány se netajil ani na veřejnosti, a dokonce i jeho Lumír v Ulici vyhlásil válku nadváze. V redakci Osobnosti.cz jsme byli zvědaví, jak je na tom po prvních pár týdnech.

Bez dohledu mu hubnutí nejde

Václav Svoboda alias Lumír Nykl se pustil do boje s váhou. Oba, jak sám herec, tak i jeho postava z nekonečného seriálu Ulice, se rozhodli zhubnout a zatím to vypadá, že jsou na dobré cestě. Už v únoru měl Svoboda po prvních 10 dnech neuvěřitelných 6 kg dole. Začátky pro něj byly velmi náročné, nijak se netají, že miluje sladké, hlavně pak čokoládu v jakékoli podobě, jak uvádí TVNova.

Svoboda bojuje s váhou už roky, několikrát se snažil shodit, nyní podruhé v rámci Ulice, tentokrát však věří, že úbytek váhy bude výraznější a především trvalý. „Se mnou je to těžké, jsem totiž neukázněný. Kdysi jsem chodil 6x týdně do posilovny, dřel jsem. Ale vždycky jsem tam musel mít trenéra, protože když tam nebyl a řekl: ‚Cvič sám!‘, tak jsem to šulil,“ přiznal herec v rozhovoru pro Frekvenci 1. Jeho zodpovědný přístup a dosavadní výsledky jsou však chvályhodné.

S měsícem březnem totiž ohlásil dalších 6 kilo dole, dohromady tedy už krásných 12 kilo pryč. Dokonce už překonal první trable, kdy se hubnutí zbrzdilo a váha nešla dolů podle jeho představ. Obrnil se ale trpělivostí a pokračoval na své cestě za lepší postavou a zdravějším tělem.

Také přiznává, jako většina pánů, že kromě sladkého je i velkým problémem pivo. Toho se jen těžko vzdává. „Říká se, že se po něm tloustne. Ale je to v tom, že je pivo hladový. Přijdu večer z piva a vybílím ledničku. Ano, je to tak, že pivo probouzí hlad.“

Chválí ho i odborníci

Svoboda však neslaví úspěch pouze v rámci váhy, ale i úbytku centimetrů, a především množství viscerálního tuku, který je největším strašákem, co se týká zdraví. Jeho výživová poradkyně Hanka Borkovcová se na instagramu pochlubila, že Svoboda je dohromady o 21,6 cm tenčí – 5,3 cm přes hrudník, 11,5 cm v pase a 4,8 přes boky. Co se týká viscerálního tuku, z nebezpečných 207,4 cm2 padl na 168 cm2, přičemž zdravý stav je mezi 40 a 70 cm2, riziková hranice je nad 100 cm2.

Zdroj: Autorský článek, TVNova, Frekvence 1, Instargam VIP Centra zdraví