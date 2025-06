Nepřehlédnutelná dcera Jitky Asterové, Anna Kameníková, už od dětství sklízí úspěchy. První nominace na Českého lva přišla už v 17 letech.

Dcera Jitky Asterové Anna Kameníková je krásná mladá žena, která rozhodně netrpí nedostatkem originality a odvahy. Ať už se jedná o její netypický vzhled a osobitý styl, nebo o její tvorbu. Anna je totiž nejen úspěšnou herečkou, ale i spisovatelkou, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili.

Nominace na Českého lva už v 17 letech

O Anně Kameníkové, za svobodna Linhartové, není slyšet příliš často, ale když už se tak stane, rozhodně to vždy stojí za to. Zpravidla je řeč o jejím dalším úspěchu na poli umělecké branže. Anna je všestranný člověk a platí u ní, že na co sáhne, to se jí daří, ať už se jedná o jakýkoliv obor spojený s uměním.

Svědčí o tom i nominace na Českého lva za vedlejší ženskou roli ve filmu Nevinnost, které se dočkala už v 17 letech. Podobný úspěch zopakovala pak ještě dvakrát, v roce 2021 přišla nominace za nejlepší herečku v hlavní roli ve snímku Božena, o rok později nominace za nejlepší herečku ve vedlejší roli ve filmu Grand Prix. Herectví však není jediné odvětví, kde Anna vyniká.

Výtvarnice, spisovatelka i kuchařka

Dělá od všeho trochu, ale všechno skvěle. Přestože Anna jistou část svého dětství prožila jen s maminkou a bratrem Adamem, protože její otec Tomáš Linhart musel v roce 2007 nastoupit za milionové daňové úniky do vězení, na něčem měl přece jen malou zásluhu. Anna po něm zdědila výtvarné nadání. I proto chtěla původně studovat malbu, jenže na školu ji nevzali. Tak zkusila svůj druhý talent po mamince – herectví.

Její velkou vášní je také vaření, to spojila i s rolí spisovatelky, a tak vznikla kuchařka s názvem Řešíš/Hřešíš. Anna miluje jídlo a miluje vaření, takže už při přípravě pokrmu se nemůže dočkat, až si ho i sama sní. A protože ji baví super dietní strava, ale nemohla by ji dodržovat neustále, ráda si dopřeje i nějakou tu nezdravou pochoutku. O tom je i její kuchařka.

Jak pro iGlanc jednou sama řekla: „Já totiž nemám střední cestu. Ráda řeším dietní stravu a zdravý životní styl, vůbec mi nevadí řešit správný poměr proteinů a dalších živin. Když takhle jíte, tak si pak můžete užít pořádnou čuňárnu. A to mě baví. Nebavilo by mě jíst pořád vyváženě. Spíš mám super dietní stravu a pak do toho vrazím extra šílenost. To mi vyhovuje.“ Už teď jsme zvědaví, s jakým počinem o sobě dá zase vědět.

Zdroj: Autorský text, iGlanc, Blesk, ČSFD, DatabázeKnih,