Petr Kostka se svou manželkou Carmen Mayerovou vychoval čtyři dcery. Pátou holčičku si pak adoptovali na dálku v Africe.

Petr Kostka patří mezi přední české herce a má za sebou skutečně pestrou kariéru a možná ještě pestřejší život. V době své největší slávy byl skutečně velmi pohledný a na charisma mu neubral ani pokročilý věk. Není tedy divu, že o zájem krásných žen nikdy neměl nouzi. Rozhodně nijak nezahálel, za svůj dosavadní život zplodil dohromady tři dcery, čtvrtou vyženil a pátou dokonce adoptoval, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili.

Lásky Petra Kostky

Poprvé se Petr Kostka ženil velmi mladý. Kvůli těhotenství své tehdejší partnerky Ingrid Vavrouchové, přerušil studium na DAMU a začal plánovat svatbu. Jejich vztah byl dlouhé roky harmonický, narodily se jim dvě dcery, Zuzana a Helena, a zdálo se, že je vše zalité sluncem. Než se ovšem objevila Kostkova osudová láska, tehdy čerstvě rozvedená herecká kolegyně Carmen Mayerová, která si z prvního manželství přivedla dceru Kateřinu.

Bláznivě se do sebe zamilovali. Už při prvním pohledu z očí do očí věděli, že jsou jeden pro druhého stvořeni. „Oba si dodnes velmi silně pamatujeme ten okamžik, kdy se naše pohledy střetly. Zaujal mě svým šarmem, měl smysl pro humor, byl výtečný vypravěč a bylo ho všude plno,“ vzpomínala Mayerová v rozhovoru pro Prima Ženy.

Foto: Nextfoto, Tereza Kostková na TK k Prima Hvězdnému létu pod žižkovskou věží

Když si byli oba jistí, že tady nejde pouze o nějaký románek, herec se s Ingrid rozvedl a začal žít s Carmen a její dcerou Kateřinou. Jejich společná domácnost se však nakonec rozrostla o Kostkovy dvě dcery z prvního manželství, které si musel vzít do své péče po tragické události. Jeho bývalá manželka Ingrid zahynula při autonehodě. Zuzana s Helenou tak přišly o drahou maminku a nyní se o ně musel postarat otec. Zpočátku to nebylo nijak jednoduché, ale nakonec se naučili všichni společně žít v jedné domácnosti.

Na svatbu si počkali

Jak Kostka, tak i Mayerová se do svatby nehrnuli. Oba již měli za sebou jedno nevydařené manželství a nechtěli měnit něco, co doposud fungovalo. Jejich dcery je nakonec přiměly, aby v roce 1972 stanuli před oltářem. O 4 roky později se jim narodila dcera Tereza Kostková, dnes známá herečka a moderátorka, kterou jste v poslední době mohli vidět například v seriálu Jedna rodina a která patří ke stálicím úspěšné taneční show StarDance… když hvězdy tančí. Tu již několik let moderuje společně s Markem Ebenem.

Dcera z Ugandy

Tak se stalo, že Kostka s Mayerovou společně vychovávali 4 dcery. To jim ale zřejmě nestačilo a na dálku ještě adoptovali 3letou holčičku Shamin z Ugandy. Přispívali na její výchovu a vzdělání a dokonce se s ní i několikrát setkali osobně. Svými rodiči se nechala inspirovat i dcera Tereza, která si pro změnu adoptovala dívku z Indie.

