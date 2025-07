Pavel Novotný dne 2. července 2025 nastoupil do pankrácké věznice. Připomeňme si, jaké aféry ho dovedly až do tohoto bodu.

Den D nastal pro bývalého starostu pražské čtvrti Řeporyje Pavla Novotného. Po poledni 2. července 2025 nastoupil do pankrácké věznice, kde by měl pobýt celé 3 měsíce za porušení podmínky. Nebyl by to Pavel Novotný, aby ještě večer před nástupem do výkonu trestu nepohoršil veřejnost. V podstatě se přirovnal ke Gustavu Husákovi nebo Václavu Havlovi, když připomenul, že oba seděli ve stejné věznici. On si zkrátka nedá pokoj. Na Osobnosti.cz jsme se rozhodli připomenout některé z jeho afér.

Hon na Ivetu Bartošovou

Pavel Novotný už navždy bude ten, který veřejně prohlásil, že dovede Ivetu Bartošovou až ke smrti. Bohužel, tehdy se ještě nevědělo, že má pravdu. Někdejší šéfredaktor bulvárního webu přiznal některé praktiky novinářů, které často jdou až za hranu jen pro získání senzace na hlavní titulky zpráv. Iveta Bartošová byla v tomto případě skvělým materiálem, jak přilákat čtenáře a návštěvníky webu. Novotný tehdy prakticky konstatoval, že rezignace na morální otázky bulvárním novinářům zajistí dlouhodobou obživu i za cenu zničení lidského života.

„Samozřejmě, my ji skutečně zabijeme. Ona se však zabíjí i sama, ale o tom se nebavme. Faktem je, že na ní dlouhá léta parazitujeme, lidsky ji už i lituji. Uvědomuji si, že když ji vyfotí pomočenou, je to nedůstojné, a že skutečně přispívám k jejímu blížícímu se konci. Poptávka po ní je neskutečná, články o ní si otvírají i lidi, kteří bulvár nečtou. Pak jdou hranice stranou a budeme na ní parazitovat až do konce a ještě půl roku po něm. Je to tvrdé a morálně špatné, ale tak to je,“ prohlásil kdysi Novotný pro iDNES.

Držení drog a nebezpečné pronásledování

V srpnu 2024 došlo na Úřadu městské části v Řeporyjích, kde ještě donedávna Pavel Novotný působil coby starosta, k policejnímu zásah poté, co na jednání zastupitelstva Novotný ironicky prohlásil, že přímo na úřadu přechovává větší množství drog. Starosta se nikdy netajil tím, že jednou za 2 nebo 3 dny si dá jointa marihuany, ale nic víc. Nicméně anonymní udání za nelegální přechovávání marihuany a následné odhalení nedovoleného držení pervitinu jej dostalo až před soud. Novotný situaci glosoval slovy: „Na moje poměry jsem měl strašnou kliku, měl jsem joint v popelníku.“

Nástup do vězení Pavla Novotného je výsledkem soustavného páchání přestupků ve zkušební době k tříměsíčnímu trestu odnětí svobody s odkladem na 30 měsíců z ledna 2022. Novotný byl v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Pravidelně zveřejňoval fotografie a informace o poškozeném, které doplňoval o posměšné komentáře. Novotného jednání zapříčinilo, že Marek Vít začal mít obavy o své zdraví i život. Novotný navíc zveřejňoval své výpovědi, kde často stálo, že chce, aby Vít zemřel.

Má na kontě 17 přestupků

Podmínečná zkušební doba byla nakonec Novotnému prodloužena s nařízením, aby absolvoval program sociálního výcviku. Ten se však minul účinkem a Novotný v páchání přestupků pokračoval i nadále. V rejstříku má na 17 přestupků – podněcování k trestnému činu, vulgární urážky, přechovávání drog, výtržnictví a přání smrti.

Urazil mimo jiné bývalého prezidenta Miloše Zemana, poslance Tomia Okamuru – ti se s ním oba soudili a vyhráli – a nelze nevzpomenout silně nevhodné vyjádření kritiky Felixe Slováčka, v němž se otíral o jeho tehdy vážně nemocnou dceru Aničku. To vše jej dovedlo až do vězení na pražské Pankráci, kam nastoupil 2. července 2025 na 3 měsíce. Těsně před nástupem do výkonu trestu se nechal slyšet, že se těší na nové pozitivní zážitky.

