První manželkou Václava Vydry byla herečka Dana Homolová. Opustil ji na Štědrý den kvůli Janě Bouškové.
Zdá se až nemožné, že Václav Vydra byl někdy ženatý s jinou ženou než se svou současnou drahou polovičkou Janou Bouškovou. Ti dva jsou spolu natolik spjati, že si většina lidí může myslet, že jsou manželé snad od dětství. Ale není tomu tak. Přestože jeden v druhém našli osudovou lásku, své první vztahy prožili s někým jiným. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na jeho první manželství.
První žena Václava Vydry
První manželkou Václava Vydry byla herečka Dana Homolová, jejímž filmovým debutem byla muzikálová komedie Romance za korunu. Vidět jste ji ale mohli například i ve filmech Bestiář, Waterloo po česku nebo Playgirls II. Později pak v epizodních rolích v seriálech Modrý kód, Expozitura, Kriminálka Anděl nebo také Ošklivka Katka či Pojišťovna štěstí.
S Václavem Vydrou žila asi 7 let, dokonce došlo i na manželství. Ovšem přesto nebyla jeho první láskou. Vždy miloval Janu Bouškovou, pak poznal Danu Homolovou, bezpochyby miloval i ji, začali spolu žít, vzali se, ale v jeho srdci měla Boušková speciální místo. V podstatě to byla jen otázka času, kdy jeho cit k ní převládne.
Odešel a už se nevrátil
Tak se stalo ve chvíli, kdy Janě Bouškové tragicky zemřel její tehdejší partner, herec Petr Svojtka, s nímž počala syna Jana Svojtku. „Vašík jí tak dlouho pomáhal, až tam zůstal. Odešel za ní na Štědrý den v roce 1983 a domů už se nevrátil. O Vánocích mi řekl, že mě má stále rád, ale Jana ho potřebuje,“ zavzpomínala Homolová pro Prima Ženy. Boušková syna z předchozího vztahu nakonec vychovala společně s Vydrou. Společné děti nemají. „V něčem jsme se nebyli schopný shodnout a spolu žít, no. To je všechno,“ vyjádřil se ke svému odchodu od první manželky stručně Vydra.
Ačkoli je to příběh, v němž by pro Vydru mnozí nemuseli nalézt pochopení a působí spíše jako negativní postava, žádná zlá krev mezi ním a jeho první manželkou nepanuje. Lásce se zkrátka nedá poručit, a jak je vidno, Jana Boušková nebyl pouhý románek, je Vydrovou osudovou láskou, s níž je dodnes. Bývalí manželé spolu vycházejí. „Jsme v pohodě. Když se potkáme, normálně se spolu bavíme. Nemáme problém. V minulosti jsme spolu měli i pár společných besed,“ řekl herec pro Prima Ženy.
Nicméně Homolová se už nikdy nezamilovala natolik, aby si nějakého muže připustila více k tělu. Věnovala se však o to víc kariéře, má za sebou desítky let na divadelních prknech a založila i vlastní agenturu. Svůj čas tak věnuje práci a také zvířatům, jelikož je velká milovnice psů. Říká o sobě, že čím je starší, tím více ji štvou blbí lidi. „Vždycky se o mně píše: ‚Dana Homolová, bývalá manželka Václava Vydry.‘ Jako kdybych nic jiného nedokázala, než že mě Vašek kopnul do zadku. To je prostě hrozný,“ postěžovala si pak loni v rozhovoru pro IDnes.