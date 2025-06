Martina Randová promluvila o tom, jak to má v životě s muži. Rozhodně neoplývá takovým sebevědomím jako její seriálové postavy.

Herečka Martina Randová se v posledních letech objevuje na televizních obrazovkách především ve dvou divácky velmi úspěšných seriálech – Ordinaci v růžové zahradě a Ulici. V obou případech hraje sebevědomé ženy, které o muže nemají nouzi. V Ulici dokonce za chvíli dojde i na vdavky. Na Osobnosti.cz nás ale zajímalo, jak je na tom s muži v osobním životě.

Trápí ji nízké sebevědomí

Martina Randová byla v roce 2016 hostem Show Jana Krause, kde promluvila o svém soukromí. Pro mnohé bylo velkým překvapením, když uvedla, že dříve trpěla velmi nízkým sebevědomím a vlastně tento problém u ní přetrvává dodnes. Přesto se však v tomto ohledu velmi posunula a už si nedělá těžkou hlavu z věcí, které si dříve brala až příliš k srdci. Například negativní komentáře některých uživatelů internetu.

Je úspěšnou herečkou, která exceluje nejen na televizních obrazovkách, ale i na divadelní scéně. Vidět ji můžete například v inscenacích Na ostro, Na Vánoce budu gay nebo Dva nahatý chlapi. V současné době se do hlubšího povědomí diváků dostala především díky své roli Kateřiny Dubovské v nekonečném seriálu Ulice, kde v roce 2021 nastoupila jako úspěšná podnikatelka a nová majitelka hospody U Jindřicha. Zde už svého vyvoleného našla, není jím nikdo jiný než Lumír Nykl, s nímž letos v červnu plánuje svatbu. V Ordinaci v růžové zahradě zase byla jako Heluš drahou polovičkou lékaře Boba v podání Martina Zounara.

Jak je na tom s láskou v osobním životě

Dalším velkým překvapením byl pro hereččiny fanoušky fakt, že v jejím životě nefiguruje žádný muž. Je krásná, úspěšná, chytrá, jak je tedy možné, že je stále nezadaná? Není to tak, že by se lásce bránila, spíše naopak. Jen ještě neměla to štěstí, aby potkala toho pravého. „Mě nikdo nechce. Myslím, že to s chlapama moc neumím,“ uvedla v rozhovoru pro Expres. A když neměla po boku muže, necítila se ani na to mít děti.

Herečka však ze svého milostného života nijak nesmutní. Žije se svou maminkou a donedávna jí dělala společnost ještě milovaná fenka Mína, která ale bohužel na podzim zemřela. Její maminka už téměř 12 let nevyšla z domu a potřebuje speciální péči. Randová si však nijak nestěžuje. Naopak. O svou maminka se ráda stará a uvádí, že společně vedou šťastný a spokojený život. A to i přesto, že herečka během relativně krátké doby přišla o tatínka, nevlastní matku, nevlastního otce i babičku.

