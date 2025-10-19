Neobvyklé manželství Petra Kostky: Carmen Mayerová by s nevěrou neměla problém, prý by si ji zasloužil

Carmen Mayerová a Petr Kostka žijí v harmonickém manželství už přes 50 let. Herečka by neměla problém povolit herci milenku.
Redakce Osobnosti.cz zhodnotila, že Petr Kostka a Carmen Mayerová jsou jako reklama na idylické manželství, přestože při jejich prvním setkání jiskra nepřeskočila. Oba žili ve svých prvních manželstvích, ale osud tomu zkrátka chtěl jinak. Společně vychovali 4 dcery, ale to jim zřejmě bylo málo. Na dálku si adoptovali ještě holčičku z Afriky. A jejich recept na harmonický vztah? Možná vás překvapí.
Oba byli zadaní
První manželkou Petra Kostky byla herečka Ingrid Vavrouchová, s níž měl dvě dcery, Zuzanu a Helenu. Ženil se ještě během studií na DAMU, které však nedokončil právě z důvodu brzkého těhotenství své partnerky. Postavil se k situaci čelem a oženil se. Tehdy také získal své první angažmá v Městských divadlech pražských. Nikoho tenkrát nenapadlo, že by manželství mohlo skončit tragicky. Vavrouchová zemřela v roce 1969 při autonehodě a herec zůstal na děti sám.
Carmen Mayerová byla při prvním seznámení vdaná za herce Maxmiliána Hornyše, s nímž měla dceru Kateřinu. Když se však s Kostkou setkali podruhé v Městských divadlech pražských, kde už Kostka nějakou dobu působil, byla Mayerová již rozvedená. Tehdy si Kostka konečně všiml, jak je Mayerová krásná žena a poprvé přeskočila jiskra. Herečka zase byla okouzlena Kostkovým šarmem a také smyslem pro humor. A tak se najednou stalo, že vytvořili vskutku netradiční rodinu se svými dohromady třemi dcerami. Ty je nakonec přiměly ke svatbě, která se konala v roce 1972.
O 4 roky později společně počali dceru Terezu, dnes známou herečku a moderátorku divácky oblíbené taneční soutěže StarDance… když hvězdy tančí. Čtyři dcery jim ale byly zřejmě málo a rozhodli se pro adopci na dálku. Finančně začali podporovat 3letou holčičku z Ugandy jménem Shamin. Jejich příkladem se nechala inspirovat i dcera Tereza, která si adoptovala dívku z Indie.
Recept na spokojené manželství?
Petr Kostka a Carmen Mayerová jsou spolu už více než 50 let a stále působí jako čerstvě zamilovaní, i když jejich manželství už zažilo mnoho. Pravdou však je, že žádná rada neexistuje. Dobře si uvědomují, že měli obrovské štěstí, když se našli. To je věc, kterou nelze nijak kontrolovat, naplánovat. Důležité však je, že v základních věcech stáli vždy při sobě a nikdy se nezklamali.
V jejich manželství zřejmě panuje i obrovská dávka tolerance, protože Mayerová se nechala slyšet, že by neměla problém s tím, kdyby si její manžel našel milenku. Proč? „No ano, vždyť si ji zaslouží. Vždyť se podívejte, co se stane za padesát let. Má bábu,“ uvedla herečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Kostka však na nic takového nepomýšlí. Než si najít milenku, spíše radí ostatním, aby spolu komunikovali.
Zdroj: Autorský text, 7 pádů Honzy Dědka, iDNES, PrimaŽeny