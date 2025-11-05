Jáchyma Suchánka slavné příjmení nikdy netrápilo. Obavy z protekce se svým slavným tatínkem nesdílí.
Syn herce Michala Suchánka dlouho koketoval s dráhou profesionálního hokejisty, ale geny nezapře, a tak si nakonec zvolil cestu umění. Měl to ale v branži o to těžší, že je synem slavného tatínka, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Vysloužil si tak označení protekčního synka, což se herci rozhodně nelíbí. Na svého syna Jáchyma je velmi pyšný.
Hokej vyměnil za showbyznys
Jáchym Suchánek se mnoho let věnoval lednímu hokeji a byl v něm skutečně dobrý. Nechybělo moc a mohl se dostat na profesionální úroveň. Jenže za vším úspěchem bylo více dřiny než talentu a Jáchym pomalu zjišťoval, že hokej pro něj není to pravé. Nakonec by se trápil a neměl by ze hry žádnou radost.
„Dospěl jsme k tomu asi ve 22 letech, kdy už mi hokej nedával to, co jsem mu dával já. Nebyl jsem úplný talent a musel jsem vždycky dřít, abych zůstal ve Slavii a neposlali mě na hostování. Po těch patnácti šestnácti, možná sedmnácti letech, co jsem ho hrál denně, už to bylo dlouhé,“ vysvětlil své rozhodnutí seknout s profesionální kariérou hokejisty v rozhovoru pro Prima Ženy.
Zaujala ho scenáristika a režie
Michal Suchánek nevidí nic špatného na tom, když jdou děti ve šlépějích svých rodičů. Zkrátka je to pro něj stejné, jako když například pekař předá řemeslo svým dětem, které nakonec převezmou podnik a pokračují v rodinné tradici. Jáchym si tak zkusil profesi herce v seriálu Chataři ze Švihova nebo Národní házená. Obavy svého otce z protekce však nesdílí. „Netrpím. Mám svého tatínka natolik rád a ty benefity jsou takové, že to neřeším. Ať si říká, kdo chce, co chce. Je mi to opravdu jedno,“ uvedl Jáchym pro Prima Ženy.
Než herectví ho ale mnohem více zaujala scenáristika a režie. Mezi jeho režisérské prvotiny patří například televizní projekt Plnej kotel, kde spolupracoval se svým tatínkem a jeho dlouholetým kamarádem a kolegou Richardem Genzerem. Musela to tak pro mladého Jáchyma být dvojnásobná výzva. Všechno ale zvládnul na jedničku a herec je na svého syna velmi pyšný. Na place si dokonale sedli, Jáchym byl důsledný a věděl, co chce, pro jeho otce nebylo nijak těžké nechat se jím řídit. Přiznali také, že mají podobné myšlení a smysl pro humor, takže vše probíhalo hladce. Věříme, že budou skvělým duem i v dalších společných projektech.
